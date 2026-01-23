Жінка ризикнула купити годинник у секонд-хенді, а потім дізналася його реальну вартість

Мешканка штату Міссурі (США) зізналася, що сильно занервувала, коли заплатила 150 доларів за годинник у комісійному магазині. Жінка була впевнена, що їй до рук потрапило щось набагато цінніше, ніж звичайна вінтажна знахідка.

Жінка була впевнена, що їй до рук потрапило щось набагато цінніше, ніж звичайна вінтажна знахідка. Про свою знахідку вона розповіла на популярному форумі Reddit.

Кайла Руссіна гуляла магазинами в центрі Сент-Луїса разом зі своїм бойфрендом, коли помітила годинник у коробці з упізнаваним логотипом Gucci. За її словами, модель одразу здалася знайомою. Раніше вона бачила такі годинники в інтернеті і знала, що попит на них стабільно високий.

Американка миттєво покликала бойфренда, і після короткого обговорення пара вирішила ризикнути і купити аксесуар.

Чому знахідка здалася особливою

Інтерес до вживаних годинників Gucci справді залишається високим, однак ціни на них сильно різняться. На спеціалізованих майданчиках на кшталт Chrono24 вартість може починатися приблизно з 80 доларів і доходити до 800 і вище (від 3400 до 344 тисяч гривень).

Відео дня

Проте у Руссини було відчуття, що саме цей екземпляр коштує дорожче. По-перше, годинник зберігся в оригінальному футлярі. По-друге, модель належить до 1990-х років і комплектувалася кількома змінними безелями, рідкісною деталлю, що підвищує цінність.

Фахівці підтвердили, що годинник оригінальний Фото: Reddit

Сумніви та перевірка автентичності

Спочатку ціна становила 200 доларів (8600 гривень), але Русині вдалося сторгуватися до 150 (6400 гривень). Пізніше вона поділилася знахідкою в соцмережах, де розповіла, що вважає покупку однією з найвдаліших у своєму житті.

Публікація викликала бурхливу реакцію. Одні користувачі зізнавалися, що давно мріють про таку модель, інші зазначали, що бачили схожий годинник на продажу за суму понад тисячу доларів. Були й скептики, які сумнівалися, чи виправдана ціна.

Сама Руссина теж переживала через справжність аксесуара. Однак сумніви розвіялися після експертизи, адже фахівці підтвердили, що годинник оригінальний.

Скільки вони можуть коштувати зараз

Після заміни батарейки годинник запрацював, і, за оцінкою Руссини, його реальна вартість на ринку може становити від 500 до 700 доларів. Попри привабливий ретро-дизайн, залишати його собі вона не планує.

"Я студентка, і мені потрібні гроші", — зізналася дівчина, додавши, що майже напевно виставить годинник на продаж.

Раніше Фокус повідомляв, що:

Покупка в благодійному магазині обернулася справжнім шоком для мешканки США. Жінка виявила всередині старої скарбнички тисячі доларів.

Жінка здивувала знахідкою в комісійному магазині. Іноді найнеймовірніші покупки трапляються тоді, коли їх зовсім не чекаєш.

Також стало відомо, що на жінку зі стелі впав скарб вартістю $10 тисяч. Мешканка США дивом уникла серйозних травм під час ремонту будинку, коли на неї раптово звалився важкий металевий ящик для інструментів.