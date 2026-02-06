Транспорт подвел: курьер решил доставлять заказ верхом на лошади (видео)

Жители северной Мексики стали свидетелями необычной доставки еды. Курьер выехал на заказ не на мотоцикле или велосипеде, а верхом на лошади.

Видео с дороги быстро разошлось по соцсетям и вызвало бурное обсуждение. Роликом в TikTok поделилось издание Daily Star.

Автор ролика, Себастьян Гусман, регулярно делится моментами своей работы в соцсетях. На одном из видео он показал, как едет по оживленной дороге в шлеме и с фирменным рюкзаком для доставки еды за спиной на лошади. Рядом ехали автобусы, автомобили и мотоциклы, но мужчине это никак не мешало.

По словам Себастьяна, это была вынужденная ситуация. Его транспорт сломался, и, чтобы не отменять заказы, он решил "вытащить этого зверя", как сам с улыбкой объяснил коллеге. В более ранних публикациях видно, что до поломки курьер пользовался мотоциклом.

Відео дня

Необычная сцена развернулась в городе Хуарес. Один из очевидцев подписал видео фразой: "Доставка еды здесь становится все страннее", добавив, что реальность снова превзошла любые ожидания.

Реакция соцсетей

В комментариях пользователи шутили и поддерживали находчивого курьера. Одни иронизировали, что сложнее всего будет тем, кто закажет торт, другие отмечали, что неважно, каким способом выполняется доставка, главное всегда результат.

Нашлись и те, кто увидел в происходящем экологичный подход и даже пошутил, что скоро для таких курьеров могут потребоваться номерные знаки:

"На самом деле, не работают только те, кто не хочет";

"Какая разница, какие методы используются, главное, чтобы это было сделано".

