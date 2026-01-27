Дворец на воде: роскошная яхта за сотни миллионов оказалась в центре скандала (видео)

Вирусное видео с 108-метровой мегаяхтой миллиардера спровоцировало общественную дискуссию о неравенстве богатства и ущербе, нанесенном климату.

Видео с огромной мегаяхтой у берегов острова Муреа вызвало бурную реакцию в соцсетях. Ролик опубликованный в TikTok, в котором показан настоящий "плавучий дворец" с тренажерным залом под открытым небом и другими удобствами, быстро стал поводом для дискуссий о неравенстве богатства и климатическом кризисе.

Пользователи соцсетей обратили внимание не только на роскошь судна, но и на то, какой контраст она создает на фоне глобальных экологических и социальных проблем.

Речь идет о 108-метровой суперъяхте IJE, построенной по индивидуальному заказу для австралийского миллиардера Джеймса Пэкера. Судно было спущено на воду в 2019 году итальянской верфью Benetti. Яхта рассчитана на 22 гостей, располагает 11 каютами, собственным кинотеатром, ночным клубом и "пляжным клубом". Именно этот набор удобств многие комментаторы назвали чрезмерным.

Відео дня

Подпись к вирусному видео гласила: "Вот как живет миллиардер", уточняя, что стоимость яхты оценивается примерно в 282 миллиона долларов.

Судно было спущено на воду в 2019 году итальянской верфью Benetti Фото: TikTok

Реакция соцсетей

В комментариях пользователи признавались, что им сложно даже представить подобный уровень роскоши. Нашлись и те кто особенно в условиях, когда миллионы людей сталкиваются с последствиями изменения климата и экономической нестабильности.

"Владелец этой лодки, конечно, скажет: "За деньги счастье не купишь", но если бы я могла тренироваться в тренажерном зале под открытым небом на своей яхте, я думаю, я была бы очень счастлива";

"Для 99,999999999% людей это останется лишь мечтой";

"Через 30 лет суперяхта теряет 95% своей стоимости. По сути, это металлолом".

Нашлись и те кто отметил, что роскошь неуместна в условиях, когда миллионы людей сталкиваются с последствиями изменения климата и экономической нестабильности.

"У некоторых людей слишком много фунтов, долларов и евро", — написал один из пользователей.

Критика затронула не только социальную сторону вопроса, но и экологию. По оценкам экспертов, средняя суперъяхта выбрасывает около 5 672 тонн углекислого газа в год, а это сопоставимо с объемом выбросов, которые обычный человек производит примерно за 860 лет жизни.

Ранее Фокус сообщал, что бывший член экипажа рассказал, что на самом деле происходит на яхтах миллиардеров.

Также стало известно, что супруги продали дом и живут на круизном лайнере. На фоне стремительного роста цен на жилье и коммунальные услуги люди все чаще ищут нестандартные способы сократить расходы и вернуть себе ощущение свободы.