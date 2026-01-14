Бывший член экипажа рассказал, что на самом деле происходит на яхтах миллиардеров

История одного бывшего члена экипажа роскошной яхты вызвала бурную реакцию в соцсетях и вновь подняла вопрос о скрытой стороне элитного образа жизни.

Пользователь популярного форума Reddit рассказал, что прошлым летом работал на суперяхте, принадлежащей миллиардеру из топ-100 самых богатых людей мира. По его словам, только во время одного перехода из Саванны (штат Джорджия, США) в Гибралтар судно израсходовало около 40 000 галлонов дизельного топлива, и это была лишь четверть всего маршрута.

Однако на этом удивление бывшего работника яхты не закончилось. По его словам, каждый день повара на борту выбрасывали целые ведра недоеденной еды. Они готовили с большим запасом, не задумываясь о последствиях. Как отметил автор комментария, бюджет был фактически неограниченным, а расточительство казалось нормой.

Этот рассказ появился в обсуждении темы экологичности суперяхт и стал наглядным примером того, как стремительный рост богатства мировой элиты отражается на окружающей среде. За последние десятилетия число таких судов выросло в разы, и вместе с этим увеличился объем загрязняющих выбросов.

Исследования показывают, что средний владелец суперяхты за год оставляет больший углеродный след, чем обычный житель Европы за 585 лет жизни. Социологи называют подобный ущерб окружающей среде формой экоцида (системного разрушения природы ради демонстрации статуса).

При этом подобные яхты остаются практически закрытым миром. Они созданы, чтобы впечатлять, но доступны лишь узкому кругу людей, а контроль за их воздействием на экологию до сих пор остается слабым.

Реакция соцсетей

В комментариях Reddit пользователи признавались, что не столько удивлены, сколько возмущены.

"Это ужасно для планеты, но как это вообще можно регулировать?" — написал один из участников обсуждения.

Другие отмечали, что проблема климата упирается в глобальное неравенство, что если одна страна вводит ограничения, другая готова закрыть на все глаза ради денег.

