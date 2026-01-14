Колишній член екіпажу розповів, що насправді відбувається на яхтах мільярдерів

Історія одного колишнього члена екіпажу розкішної яхти викликала бурхливу реакцію в соцмережах і знову підняла питання про прихований бік елітного способу життя.

Користувач популярного форуму Reddit розповів, що минулого літа працював на суперяхті, що належить мільярдеру з топ 100 найбагатших людей світу. За його словами, тільки під час одного переходу із Савани (штат Джорджія, США) до Гібралтару судно витратило близько 40 000 галонів дизельного пального, і це була лише чверть усього маршруту.

Однак на цьому здивування колишнього працівника яхти не закінчилося. За його словами, щодня кухарі на борту викидали цілі відра недоїденої їжі. Вони готували з великим запасом, не замислюючись про наслідки. Як зазначив автор коментаря, бюджет був фактично необмеженим, а марнотратство здавалося нормою.

Коментар працівника викликав резонанс на Reddit Фото: Reddit

Ця розповідь з'явилася в обговоренні теми екологічності суперяхт і стала наочним прикладом того, як стрімке зростання багатства світової еліти позначається на навколишньому середовищі. За останні десятиліття кількість таких суден зросла в рази, і разом з цим збільшився обсяг забруднювальних викидів.

Дослідження показують, що середній власник суперяхти за рік залишає більший вуглецевий слід, ніж звичайний житель Європи за 585 років життя. Соціологи називають подібну шкоду навколишньому середовищу формою екоциду (системного руйнування природи заради демонстрації статусу).

При цьому подібні яхти залишаються практично закритим світом. Вони створені, щоб вражати, але доступні лише вузькому колу людей, а контроль за їхнім впливом на екологію досі залишається слабким.

Реакція соцмереж

У коментарях Reddit користувачі зізнавалися, що не стільки здивовані, скільки обурені.

"Це жахливо для планети, але як це взагалі можна регулювати?" — написав один з учасників обговорення.

Інші зазначали, що проблема клімату впирається в глобальну нерівність, що якщо одна країна запроваджує обмеження, інша готова закрити на все очі заради грошей.

