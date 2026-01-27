Палац на воді: розкішна яхта за сотні мільйонів опинилася в центрі скандалу (відео)

Вірусне відео з 108-метровою мегаяхтою мільярдера спровокувало громадську дискусію про нерівність багатства і збитки, завдані клімату.

Відео з величезною мегаяхтою біля берегів острова Муреа викликало бурхливу реакцію в соцмережах. Ролик, опублікований у TikTok, у якому показано справжній "плавучий палац" із тренажерним залом просто неба та іншими зручностями, швидко став приводом для дискусій про нерівність багатства і кліматичну кризу.

Користувачі соцмереж звернули увагу не тільки на розкіш судна, а й на те, який контраст вона створює на тлі глобальних екологічних і соціальних проблем.

Йдеться про 108-метрову супер'яхту IJE, побудовану за індивідуальним замовленням для австралійського мільярдера Джеймса Пекера. Судно було спущено на воду 2019 року італійською верф'ю Benetti. Яхта розрахована на 22 гостей, має 11 кают, власний кінотеатр, нічний клуб і "пляжний клуб". Саме цей набір зручностей багато коментаторів назвали надмірним.

Підпис до вірусного відео свідчив: "Ось як живе мільярдер", уточнюючи, що вартість яхти оцінюють приблизно у 282 мільйони доларів.

Судно було спущено на воду 2019 року італійською верф'ю Benetti Фото: TikTok

Реакція соцмереж

У коментарях користувачі зізнавалися, що їм складно навіть уявити такий рівень розкоші. Знайшлися й ті, хто особливо в умовах, коли мільйони людей стикаються з наслідками зміни клімату та економічної нестабільності.

"Власник цього човна, звісно, скаже: "За гроші щастя не купиш", але якби я могла тренуватися в тренажерному залі просто неба на своїй яхті, я думаю, я була б дуже щаслива";

"Для 99,999999999% людей це залишиться лише мрією";

"Через 30 років суперяхта втрачає 95% своєї вартості. По суті, це металобрухт".

Знайшлися й ті, хто зазначив, що розкіш недоречна в умовах, коли мільйони людей стикаються з наслідками зміни клімату та економічної нестабільності.

"У деяких людей занадто багато фунтів, доларів і євро", — написав один із користувачів.

Критика торкнулася не тільки соціального боку питання, а й екології. За оцінками експертів, середня супер'яхта викидає близько 5 672 тонн вуглекислого газу на рік, а це можна порівняти з обсягом викидів, які звичайна людина виробляє приблизно за 860 років життя.

