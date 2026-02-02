Не рискнули сносить: дом посреди оживленной трассы стоит прямо над разломом (видео)

В самом сердце оживленной британской автомагистрали скрывается место, которое больше похоже на декорацию к фильму, чем на реальность. Речь идет о фермерском доме 18 века Stott Hall Farm, который оказался зажат между полосами движения M62 в Западном Йоркшире.

Проезжая по трассе, водители часто могут увидеть аккуратный каменный дом, рядом с которым спокойно пасутся овцы. История давно стала местной легендой и породила множество слухов. Самый популярный из них гласит, что фермер Кен Уайлд якобы отказался продавать землю дорожным строителям в 1960-х, и те в отместку проложили автомагистраль прямо вокруг его дома. Об этом вспоминает издание Express.

Почему строители не снесли ферму

Однако реальная история оказалась куда прозаичнее и интереснее. В 1983 году журналист из Йоркшира Майкл Клегг побывал на ферме и выяснил, что Кен и его жена Бет жили здесь с 1934 года, а сама земля обрабатывалась еще с 1737-го. При этом дом долгое время даже не принадлежал супругам, ведь официальным владельцем была компания Yorkshire Water.

Причина, по которой ферму не снесли, крылась под землей. Под зданием проходил геологический разлом, из-за которого почва не выдерживала бы вес шестиполосной автомагистрали и десятков тысяч автомобилей в сутки. Инженерам оказалось проще обойти дом, чем рисковать устойчивостью дороги. Так случайность буквально спасла ферму от исчезновения.

Аварии рядом с домом у трассы

Правда, строительство не прошло бесследно. Семья потеряла около 70 акров сельскохозяйственных угодий. Тем не менее Кен Уайлд позже признавался, что внутри дома всегда было тихо и уютно, несмотря на постоянный шум снаружи.

Однажды во дворе оказался перевернутый многотонный грузовик длиной около десяти метров Фото: SWNS

Не обошлось и без драматичных эпизодов. Однажды ранним утром супругов разбудил оглушительный грохот. Во дворе оказался перевернутый многотонный грузовик длиной около десяти метров. К счастью, водитель выбрался через лобовое стекло и не получил серьезных травм, а сам дом остался цел.

Новые владельцы и жизнь на ферме сегодня

В 2009 году ферму приобрели Джилл и Фил Торп, которые отреставрировали жилое здание и поселились там вместе с сыном. Британка позже отмечала, что близость трассы пугает лишь на первый взгляд. По результатам исследований Университета Хаддерсфилда, уровень загрязнения воздуха и почвы оказался неожиданно низким, ведь постоянные ветра помогали рассеивать выхлопы.

В 2009 году ферму приобрели Джилл и Фил Торп Фото: SWNS

Издание отмечает, что сегодня Stott Hall Farm остается одной из самых необычных достопримечательностей Англии. Сама автомагистраль M62 протянулась на 172 километра, соединяя Ливерпуль и Халл через Манчестер, Брэдфорд и Лидс. Она известна как самая высокогорная трасса страны и проходит через Пеннинские холмы. Во время открытия одного из ее участков в 1971 году Елизавета II даже пришлось надеть специальную шляпу, чтобы ее не сорвало ветром.

