Не ризикнули зносити: будинок посеред жвавої траси стоїть просто над розломом (відео)

У самому серці жвавої британської автомагістралі ховається місце, яке більше схоже на декорацію до фільму, ніж на реальність. Йдеться про фермерський будинок 18 століття Stott Hall Farm, який опинився затиснутий між смугами руху M62 у Західному Йоркширі.

Проїжджаючи трасою, водії часто можуть побачити акуратний кам'яний будинок, поруч із яким спокійно пасуться вівці. Історія давно стала місцевою легендою і породила безліч чуток. Найпопулярніша з них свідчить, що фермер Кен Вайлд нібито відмовився продавати землю дорожнім будівельникам у 1960-х, і ті помстою проклали автомагістраль прямо навколо його будинку. Про це згадує видання Express.

Чому будівельники не знесли ферму

Однак реальна історія виявилася куди прозаїчнішою і цікавішою. 1983 року журналіст із Йоркшира Майкл Клегг побував на фермі та з'ясував, що Кен і його дружина Бет жили тут із 1934 року, а сама земля оброблялася ще з 1737-го. При цьому будинок довгий час навіть не належав подружжю, адже офіційним власником була компанія Yorkshire Water.

Причина, через яку ферму не знесли, крилася під землею. Під будівлею проходив геологічний розлом, через який ґрунт не витримував би вагу шестисмугової автомагістралі й десятків тисяч автомобілів на добу. Інженерам виявилося простіше обійти будинок, ніж ризикувати стійкістю дороги. Так випадковість буквально врятувала ферму від зникнення.

Аварії поруч із будинком біля траси

Щоправда, будівництво не минуло безслідно. Сім'я втратила близько 70 акрів сільськогосподарських угідь. Проте Кен Вайлд пізніше зізнавався, що всередині будинку завжди було тихо і затишно, попри постійний шум зовні.

Одного разу у дворі опинилася перевернута багатотонна вантажівка завдовжки близько десяти метрів Фото: SWNS

Не обійшлося і без драматичних епізодів. Одного ранку подружжя розбудив оглушливий гуркіт. На подвір'ї опинилася перевернута багатотонна вантажівка завдовжки близько десяти метрів. На щастя, водій вибрався через лобове скло і не зазнав серйозних травм, а сам будинок залишився цілим.

Нові власники та життя на фермі сьогодні

У 2009 році ферму придбали Джилл і Філ Торп, які відреставрували житлову будівлю й оселилися там разом із сином. Британка пізніше зазначала, що близькість траси лякає лише на перший погляд. За результатами досліджень Університету Гаддерсфілда, рівень забруднення повітря та ґрунту виявився несподівано низьким, адже постійні вітри допомагали розсіювати вихлопи.

У 2009 році ферму придбали Джилл і Філ Торп. Фото: SWNS

Видання зазначає, що сьогодні Stott Hall Farm залишається однією з найнезвичайніших пам'яток Англії. Сама автомагістраль M62 простяглася на 172 кілометри, з'єднуючи Ліверпуль і Галл через Манчестер, Бредфорд і Лідс. Вона відома як найвисокогірніша траса країни і проходить через Пеннінські пагорби. Під час відкриття однієї з її ділянок 1971 року Єлизаветі II навіть довелося вдягнути спеціальний капелюх, щоб його не зірвало вітром.

