Мала (або червона) панда Фута із зоопарку Тіба в Японії відсвяткувала 23-й день народження, ставши найстарішою у світі серед своїх родичів, котрі живуть у неволі, за версією Книги рекордів Гіннеса (КРГ).

Фута прославився ще у 2005 році, коли встав на задні лапи, і це фото облетіло світові ЗМІ, йдеться на сайті КРГ.

Через 21 рік Фута знову дивує своїх шанувальників: тепер він офіційно визнаний найстарішою з малих панд, які живуть у неволі.

Фута народився 5 липня 2003 року в муніципальному зоопарку Ніхондайра (префектура Сідзуока). Його ім’я походить від імені батька — Фуфу. На сьогодні (18 листопада) Футі 23 роки та 136 днів.

Фута зі своїм батьком-тезкою 20 років тому

У 2004 році Фута переїхав до зоологічного парку Тіба, де живе й донині. Приблизно через рік після переїзду панда вперше продемонструвала свою знамениту позу на задніх лапах, ставши справжньою сенсацією в Японії.

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Фута прославився ще 20 років тому Фото: guinnessworldrecords.com

Його незвичайна поза стала настільки популярною, що він навіть знявся у рекламі напою.

Хоча Фута вже не має сил стояти на задніх лапах, він залишається рекордсменом за віком. У середньому малі панди живуть від 12 до 17 років, а попередній рекордсмен, Тейлор (із зоопарку ZooMontana), прожив 21 рік і 265 днів.

Зараз Фута вже не може похвалитися жвавістю Фото: guinnessworldrecords.com

Незважаючи на періодичні проблеми зі здоров’ям та те, що він воліє залишатися в приміщенні під час негоди, Фута, як і раніше, тримається чудово.

Нагадаємо, у китайському місті Чунцин місцевий працівник центру догляду за пандами вирішив помахати рукою двом підопічним. У відповідь ті вирішили повторити цей жест, чим розсмішили присутніх та користувачів мережі.

Також повідомлялося, чому насправді слід боятися панд. Але, за словами вчених, ці милі на вигляд символи охорони природи можуть завдати серйозної шкоди.