Самая старая красная панда в мире: как она выглядит и чем прославилась (фото, видео)
Малая (или красная) панда Фута из зоопарка Тиба в Японии отметила 23-й день рождения, став самой старой в мире среди своих сородичей, живущих в неволе, по версии Книги рекордов Гиннеса (КРГ).
Фута прославился еще в 2005 году, когда стал на задние лапы, и это фото облетело мировые СМИ, говорится на сайте КРГ.
Спустя 21 год Фута снова удивляет своих поклонников: теперь он официально признан самой старой из живущих в неволе малых панд.
Фута родился 5 июля 2003 года в муниципальном зоопарке Нихондайра (префектура Сидзуока). Его имя происходит от имени отца — Фуфу. На сегодняшний день (18 ноября) Футе 23 года и 136 дней.
В 2004 году Фута переехал в зоологический парк Тиба, где живет и по сей день. Примерно через год после переезда панда впервые продемонстрировала свою знаменитую стойку на задних лапах, став настоящей сенсацией в Японии.
Его необычная поза обрела такую популярность, что он даже снялся в рекламе напитка.
Хотя у Футы уже нет сил стоять на задних лапах, он остается рекордсменом по возрасту. В среднем малые панды живут от 12 до 17 лет, а предыдущий рекордсмен, Тейлор (из зоопарка ZooMontana), прожил 21 год и 265 дней.
Несмотря на периодические проблемы со здоровьем и предпочтение оставаться в помещении в плохую погоду, Фута по-прежнему держится молодцом.
Напомним, в китайском городе Чунцин местный работник центра ухода за пандами решил помахать рукой двум подопечным. В ответ те решили скопировать жест, чем рассмешили присутствующих и пользователей сети.
Также сообщалось, почему следует бояться панд на самом деле. Но, по словам ученых, эти милые с виду символы охраны природы могут нанести серьезный вред.