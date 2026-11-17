Малая (или красная) панда Фута из зоопарка Тиба в Японии отметила 23-й день рождения, став самой старой в мире среди своих сородичей, живущих в неволе, по версии Книги рекордов Гиннеса (КРГ).

Фута прославился еще в 2005 году, когда стал на задние лапы, и это фото облетело мировые СМИ, говорится на сайте КРГ.

Спустя 21 год Фута снова удивляет своих поклонников: теперь он официально признан самой старой из живущих в неволе малых панд.

Фута родился 5 июля 2003 года в муниципальном зоопарке Нихондайра (префектура Сидзуока). Его имя происходит от имени отца — Фуфу. На сегодняшний день (18 ноября) Футе 23 года и 136 дней.

Фута со своим отцом-тезкой 20 лет назад

В 2004 году Фута переехал в зоологический парк Тиба, где живет и по сей день. Примерно через год после переезда панда впервые продемонстрировала свою знаменитую стойку на задних лапах, став настоящей сенсацией в Японии.

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Фута прославился еще 20 лет назад Фото: guinnessworldrecords.com

Его необычная поза обрела такую ​​популярность, что он даже снялся в рекламе напитка.

Хотя у Футы уже нет сил стоять на задних лапах, он остается рекордсменом по возрасту. В среднем малые панды живут от 12 до 17 лет, а предыдущий рекордсмен, Тейлор (из зоопарка ZooMontana), прожил 21 год и 265 дней.

Сейчас Фута уже не может похвастаться резвостью Фото: guinnessworldrecords.com

Несмотря на периодические проблемы со здоровьем и предпочтение оставаться в помещении в плохую погоду, Фута по-прежнему держится молодцом.

Напомним, в китайском городе Чунцин местный работник центра ухода за пандами решил помахать рукой двум подопечным. В ответ те решили скопировать жест, чем рассмешили присутствующих и пользователей сети.

Также сообщалось, почему следует бояться панд на самом деле. Но, по словам ученых, эти милые с виду символы охраны природы могут нанести серьезный вред.