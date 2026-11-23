У США вибухнув новий скандал, де прихильники конспірологічних теорій заявили, що "рептилоїди" набули нового життя, після дивного відео за участю члена Асамблеї штату Нью-Йорк Джордана Райта.

Інцидент трапився, коли пильні глядачі помітили, що політик закочував очі, немов рептилія, стоячи позаду мера Зохрана Мамдані, пише Fox News.

На опублікованому відео з пресконференції мера Нью-Йорка Зохрана Мамдані 20 листопада, що була присвячена закриттю в’язниці Райкерс-Айленд, користувачі соцмереж помітили, як очі Джордана Райта, що стояв позаду мера, неприродно закотилися вгору.

Політик закотив очі під час пресконференції мера Нью-Йорка

Одразу після цього оператор наблизив кадр до мера, прибравши Джордана Райта з кадру. Після цього відео викликало ажіотаж серед користувачів соціальних мереж, знову піднявши багаторічну теорію змови про те, що позаземні рептилії таємно контролюють Землю, маскуючись під світових лідерів та знаменитостей, щоб маніпулювати суспільством.

Відео дня

"Ось як ящірки моргають. Я майже впевнений, що серед нас ходять справжні інопланетяни з "Людей у ​​чорному", переодягнені в людей, і вони ховаються у всіх на виду".

"Цей "рептилоїд" стоїть прямо за Мамдані, коли він оголошує про повномасштабне звільнення небезпечних ув’язнених з в’язниць Нью-Йорка"

"Інопланетяни навіть не намагаються ховатися. Вони мають намір створити стільки хаосу на Землі, що ми не зможемо захистити себе".

Натомість сам Джордан Райт у коментарі виданню New York Post Райт зізнався, що сам не розуміє, як він потрапив у цю ситуацію.

"Не маю уявлення, що відбувалося на цьому відео. Я справді не впевнений", — сказав він.

Він додав, що його робота членом асамблеї свідчить про те, що він реальна людина.

"Звісно, ​​я людина, і мою людяність можна побачити в моїх законодавчих актах, таких як виділення 4 мільйонів доларів на центр екологічної справедливості WE ACT у Гарлемі. Я не можу розмовляти з жодними рептиліями чи інопланетянами", — відповів він.

Нагадаємо, що колишній президент США Барак Обама заявив, що прибульці існують, однак особисто він "жодного з них не бачив". Також ексглава Білого Дому розкрив деякі дані про Зону 51, яку конспірологи тісно пов'язують з позаземним життям.

Раніше Фокус розповідав про те, чим насправді є знаменита Зона 51. Зону 51 у США часто пов'язують із випробуваннями позаземних технологій і з появою НЛО, і це не дивно, адже це суворо засекречений військовий об'єкт.