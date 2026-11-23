В США разразился новый скандал: сторонники конспирологических теорий заявили, что "рептилоиды" обрели новую жизнь после появления странного видео с участием члена Ассамблеи штата Нью-Йорк Джордана Райта.

Инцидент произошёл, когда внимательные зрители заметили, что политик закатывал глаза, словно рептилия, стоя за спиной мэра Зохрана Мамдани, пишет Fox News.

На опубликованном видео с пресс-конференции мэра Нью-Йорка Зохрана Мамдани 20 ноября, посвященной закрытию тюрьмы Райкерс-Айленд, пользователи соцсетей заметили, как глаза Джордана Райта, стоявшего позади мэра, неестественно закатились.

Политик закатил глаза во время пресс-конференции мэра Нью-Йорка

Сразу после этого оператор приблизил кадр к мэру, убрав Джордана Райта из кадра. После этого видео вызвало ажиотаж среди пользователей социальных сетей, вновь подняв многолетнюю теорию заговора о том, что внеземные рептилии тайно контролируют Землю, маскируясь под мировых лидеров и знаменитостей, чтобы манипулировать обществом.

Видео дня

"Вот как ящерицы моргают. Я почти уверен, что среди нас ходят настоящие инопланетяне из фильма "Люди в чёрном", переодетые в людей, и они прячутся у всех на виду".

"Этот „рептилоид“ стоит прямо за Мамдани, когда тот объявляет о полномасштабном освобождении опасных заключённых из тюрем Нью-Йорка".

"Инопланетяне даже не пытаются скрываться. Они намерены создать на Земле такой хаос, что мы не сможем защитить себя".

В свою очередь, сам Джордан Райт в интервью изданию New York Post признался, что сам не понимает, как он оказался в этой ситуации.

"Понятия не имею, что происходило на этом видео. Я действительно не уверен", — сказал он.

Он добавил, что его работа в качестве члена ассамблеи свидетельствует о том, что он реальный человек.

"Конечно, я человек, и мою человечность можно увидеть в моих законодательных актах, таких как выделение 4 миллионов долларов на центр экологической справедливости WE ACT в Гарлеме. Я не могу разговаривать ни с какими рептилиями или инопланетянами", — ответил он.

Напомним, что бывший президент США Барак Обама заявил, что инопланетяне существуют, однако лично он "ни одного из них не видел". Также экс-глава Белого дома раскрыл некоторые сведения о Зоне 51, которую конспирологи тесно связывают с внеземной жизнью.

Ранее Фокус рассказывал о том, чем на самом деле является знаменитая Зона 51. Зону 51 в США часто связывают с испытаниями внеземных технологий и появлением НЛО, и это неудивительно, ведь это строго засекреченный военный объект.