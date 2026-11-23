Американський блогер Джиммі Дональдсон, більш відомий як MrBeast, наочно продемонстрував, як виглядає мільярд доларів у реальності.

Рекордсмен YouTube, на основний канал якого підписано понад 528 мільйонів осіб, опублікував шорт (коротке відео), у якому показав, скільки місця займають $10 тисяч, мільйон, $10 мільйонів (його найбільший призовий фонд), а також мільярд доларів.

Як видно на записі, це — величезна купа грошових купюр, що значно перевищує зріст людини.

Відео стало частиною промокампанії блогера. Він рекламує свою нову книгу "Найнебезпечніші ігри" (The Most Dangerous Games), написану у співавторстві з Джеймсом Паттерсоном, що вийшла друком 1 вересня 2026 року.

За сюжетом, тисяча незнайомців отримують запрошення взяти участь у смертельно небезпечному змаганні, яке відбувається в екстремальних умовах — наприклад, в Антарктиді або у водах, де кишить акулами. У фіналі 100 учасників змагаються за приз у мільярд доларів і титул "Єдиного" (The One).

Відео дня

Придбання книги дає право на участь у реальному змаганні з призовим фондом у мільйон доларів, яке проводиться на спеціальному сайті, присвяченому "Найнебезпечнішим іграм".

Джиммі Дональдсон став першим автором в історії YouTube, якому вдалося подолати позначку в 500 мільйонів підписників.

Окрім зйомок розважального контенту, MrBeast активно займається благодійністю. Зокрема, він проводив міжнародні кампанії з висаджування дерев, очищення водойм та збору коштів на забезпечення людей питною водою. Крім того, він навіть побудував школи в Африці.

Його власний статок у різних джерелах оцінюється по-різному — найчастіше приблизно в мільярд доларів (іноді наводяться оцінки від $500–700 млн до $2,6 млрд).

За даними Forbes, його дохід за період з березня 2025 року по березень 2026 року склав $300 млн.

Нагадаємо, у Парагваї затримали пілота, який виграв літак у MrBeast. Він перевозив на цьому літаку марихуану.

Також повідомлялося, що найбагатший блогер світу Джиммі Дональдсон зняв відео, на якому танцює під російський трек.