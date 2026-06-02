У Парагваї затримали пілота, який виграв літак у MrBeast: він перевозив на цьому літаку марихуану

Джабарі Браун зі США став популярним після того, як брав участь у конкурсі від Youtube-блогера Джиммі Дональдсона, який прославився під ніком MrBeast. Браун виграв невеликий літак.

І тепер Джабарі Брауна затримали в Парагваї за перевезення майже 270 кг високоякісної марихуани. Один кілограм такого наркотику може коштувати понад 14 тисяч доларів. За даними Національного секретаріату по боротьбі з наркотиками Парагваю (SENAD), літак прибув з Майамі та приземлився в міжнародному аеропорту імені Сільвіо Петтіроссі, головному аеропорту країни, розташованому недалеко від Асунсьйона, пише High Times.

Браун став зіркою соцмереж і попався на перевезенні наркотиків

Арешт миттєво перетворив справу на сенсацію: вірусний хіт на YouTube, приватний літак, кілька громадян США, великий вантаж наркотиків і блогер-мільйонник, що маячить на тлі.

Влада заявила, що Брауна заарештували в суботу ввечері в готелі в Асунсьйоні, він став четвертою людиною, затриманою у зв'язку з цією справою. Трьох інших громадян США, ідентифікованих парагвайськими ЗМІ як Марісоль Рівас, Ентоні Васкес і Девід Томас Вайз, також було заарештовано після того, як агенти виявили канабіс, захований у багажі, який вивантажували з літака. Прокуратура висунула затриманим обвинувачення в міжнародній торгівлі наркотиками.

Відео дня

Джабарі Браун став відомим в інтернеті після участі в авіаційному конкурсі MrBeast 2025 року під назвою "100 пілотів борються за приватний літак", де охочі змагалися за Hawker 400XP вартістю близько 2,4 мільйона доларів. На той час ця історія була представлена як позитивний момент в інтернеті: 20-річний пілот обійшов 99 інших учасників і отримав у своє розпорядження літак вартістю в кілька мільйонів доларів.

Браун обійшов 99 пілотів і виграв літак

Браун, відомий в інтернеті також як Treezy, за повідомленнями, сподівався використати літак для запуску бізнесу з чартерних перевезень.

Лише через кілька місяців його ім'я спливло у зв'язку із зовсім іншою історією зі світу авіації.

Влада заявила, що вилучена марихуана була "преміальним" сортом із високим вмістом ТГК. За даними влади, вантаж було виявлено під час перевантаження кількох валіз із літака в автомобіль, який, імовірно, прямував до Асунсьйона.

Один із найдивніших поворотів у цій справі полягає в тому, що парагвайська влада не назвала Брауна ймовірним власником літака.

SENAD заявила, що літак, імовірно, належав і керувався Кітом Сіілацем, громадянином Естонії, якого агентство ідентифікувало як співзасновника компанії Bolt Mobility у США. Повідомляється, що Сіілац нібито керував літаком і залишив країну до операції, яка призвела до вилучення вантажу та арештів.

Ця деталь залишає відкритими кілька важливих питань, зокрема, хто організував рейс, кому належав вантаж і яку роль відігравала кожна людина на борту літака.

Наразі немає жодних публічних вказівок від влади про те, що MrBeast або його компанія мали якесь відношення до справи, крім попередньої участі Брауна у вірусному конкурсі. Зв'язок швидше культурний, ніж юридичний: саме інтернет-популярність Брауна дала змогу його арешту вийти далеко за межі парагвайських кримінальних сторінок.

Нагадаємо, торік у болотах Гондурасу знайшли розбитий літак, на якому перевозили кокаїн.

А в Еквадорі відомого наркобарона, якого шукали кілька місяців після втечі з в'язниці, знайшли завдяки його маленькій доньці.