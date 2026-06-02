В Парагвае задержали пилота, выигравшего самолет у MrBeast: он перевозил на этом самолете марихуану

Джабари Браун из США стал популярен после того, как участвовал в конкурсе от Youtube-блогера Джимми Дональдсона, который прославился под ником MrBeast. Браун выиграл небольшой самолет.

И теперь Джабари Брауна задержали в Парагвае за перевозку почти 270 кг высококачественной марихуаны. Один килограмм такого наркотика может стоить более 14 тысяч долларов. По данным Национального секретариата по борьбе с наркотиками Парагвая (SENAD), самолет прибыл из Майами и приземлился в международном аэропорту имени Сильвио Петтиросси, главном аэропорту страны, расположенном недалеко от Асунсьона, пишет High Times.

Арест мгновенно превратил дело в сенсацию: вирусный хит на YouTube, частный самолет, несколько граждан США, большой груз наркотиков и маячащий на фоне блогер-миллионик.

Власти заявили, что Браун был арестован в субботу вечером в отеле в Асунсьоне, став четвертым человеком, задержанным в связи с этим делом. Трое других граждан США, идентифицированных парагвайскими СМИ как Марисоль Ривас, Энтони Васкес и Дэвид Томас Уайз, также были арестованы после того, как агенты обнаружили каннабис, спрятанный в багаже, выгружаемом из самолета. Прокуратура предъявила задержанным обвинения в международной торговле наркотиками.

Джабари Браун стал известен в интернете после участия в авиационном конкурсе MrBeast 2025 года под названием "100 пилотов борются за частный самолет", где желающие соревновались за Hawker 400XP стоимостью около 2,4 миллиона долларов. В то время эта история была представлена ​​как позитивный момент в интернете: 20-летний пилот обошел 99 других участников и получил в свое распоряжение самолет стоимостью в несколько миллионов долларов.

Браун, известный в интернете также как Treezy , по сообщениям, надеялся использовать самолет для запуска бизнеса по чартерным перевозкам.

Всего несколько месяцев спустя его имя всплыло в связи с совершенно другой историей из мира авиации.

Власти заявили, что изъятая марихуана представляла собой "премиальный" сорт с высоким содержанием ТГК. По данным властей, груз был обнаружен во время перегрузки нескольких чемоданов из самолета в автомобиль, предположительно направлявшийся в Асунсьон.

Один из самых странных поворотов в этом деле заключается в том, что парагвайские власти не назвали Брауна предполагаемым владельцем самолета.

SENAD заявила, что самолет предположительно принадлежал и управлялся Китом Сиилацем , гражданином Эстонии, которого агентство идентифицировало как соучредителя компании Bolt Mobility в США. Сообщается, что Сиилац якобы управлял самолетом и покинул страну до операции, которая привела к изъятию груза и арестам.

Эта деталь оставляет открытыми несколько важных вопросов, в том числе, кто организовал рейс, кому принадлежал груз и какую роль играл каждый человек на борту самолета.

На данный момент нет никаких публичных указаний от властей о том, что MrBeast или его компания имели какое-либо отношение к делу, помимо предыдущего участия Брауна в вирусном конкурсе. Связь скорее культурная, чем юридическая: именно интернет-популярность Брауна позволила его аресту выйти далеко за пределы парагвайских криминальных страниц.

