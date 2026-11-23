Американский блогер Джимми Дональдсон, больше известный как MrBeast, наглядно показал, как выглядит вживую миллиард долларов.

Рекордсмен YouTube, у которого только на основной канал подписаны свыше 528 миллионов человек, опубликовал шортс (короткое видео), где продемонстрировал, сколько места занимают $10 тысяч, миллион, $10 миллионов (его самый крупный призовой фонд), а также миллиард долларов.

Как видно на записи, это — огромная масса денежных купюр, значительно выше человеческого роста.

Видео стало частью промо-кампании блогера. Он рекламирует свою новую книгу "Самые опасные игры" (The Most Dangerous Games), написанную в соавторстве с Джеймсом Паттерсоном, которая вышла в свет 1 сентября 2026 года.

По сюжету, тысяча незнакомцев получают приглашение принять участие в смертельно опасном соревновании, которое проходит в экстремальных условиях — например, в Антарктиде или в водах, кишащих акулами. В финале 100 участников сражаются за приз в миллиард долларов и титул "Единственного" (The One).

Видео дня

Покупка книги дает право на участие в реальном соревновании с призовым фондом в миллион долларов, которое проводится на специальном сайте, посвященном "Самым опасным играм".

Джимми Дональдсон стал первым автором в истории YouTube, которому удалось преодолеть отметку в 500 миллионов подписчиков.

Помимо съемок развлекательного контента, MrBeast активно занимается благотворительностью. В частности, он проводил международные кампании по посадке деревьев, очистке водоемов и сбору средств на обеспечение людей питьевой водой. Кроме того, он даже построил школы в Африке.

Его собственное состояние в разных источниках оценивается по-разному — чаще всего в районе $1 млрд (иногда упоминаются оценки от $500–700 млн до $2,6 млрд).

По данным Forbes его доход за период с марта 2025 по март 2026 года составил $300 млн.

Напомним, в Парагвае задержали пилота, выигравшего самолет у MrBeast. Он перевозил на этом самолете марихуану.

Также сообщалось, что самый богатый блогер мира Джимми Дональдсон записал танец под российский трек.