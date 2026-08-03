Выучил за час: самый богатый блоггер мира записал танец под российский трек (видео)

Самый богатый американский блоггер с ником MrBeast станцевал под трек российского исполнителя Глеба Рандалайнена, рассказали в сети. Трек появился два года назад, а в 2026 году о нем вспомнила компания Duolingo и даже футбольный клуб "Ювентус". Как отреагировали пользователи соцсетей на творчество блоггера и другие видео со скандальным исполнением?

Видео MrBeast с танцем "Мистер Бист съел рис" от Глеба Рандалайнена появилось на странице Facebook блоггера в ночь со 2 на 3 августа (по Киеву). Видим группу мужчин, выполняющих странные движения под музыку. При этом вокруг — вроде бы дискотека 80-х с зеркальным шаром под потолком. На переднем плане MrBeast, за ним фигуры в трико с улыбающимися масками на лице. Каждая маска – это лицо MrBeast.

В сообщении блоггера указано, что он тренировал движения танца около часа. Танец длится восемь секунд.

"Кстати, этот танец занял у меня часы, чтобы научиться", — написал MrBeast.

Кадры с танцами на Facebook набрали 300 тыс. лайков и 4 тыс. комментариев. Комментаторы не верили своим глазам и спрашивали, настоящий ли ролик, будь то генерация ИИ. Другие писали, что это, с одной стороны, "ужас", а с другой — "смешно". Также были шутки, в которых упоминали недавнюю женитьбу MrBeast и предполагали, что до такого танца его "довел" брак. Некоторые комментаторы интересовались, сколько заплатили за такой танец и хотели себе заработать столько, чтобы заплатить за ипотеку.

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Блогер MrBeast — комментарии под видео в Facebook под танцем с русским треком

Танец под российский трек в TikTok набрал 11 млн лайков и 500 тыс. комментариев. Под видео пришли русскоязычные пользователи соцсетей и заметили, что мелодия принадлежит исполнителю из РФ. Часть комментаторов не верила, что видео появилось в официальном аккаунте, но их убеждали, что так и есть.

Блогер MrBeast — комментарии под видео в ТикТок под танцем с русским треком Фото: Скриншот

В канале YouTube и сети X в аккаунте блоггера MrBeast пока нет видео с танцем под русский трек.

В то же время в Telegram-канале "Дождь" заметили странную вещь, которая произошла с мелодией российского исполнителя. Указано, что мелодия появилась два года назад в 2024 году. При этом летом 2026 года произошло "возрождение": трек использовал футбольный клуб "Ювентус", компания Duolingo выпустила перевод на английский язык. Кроме того, в сети распространили другие вариации танцев под песню "Мистер Бист ест рис": под одно из таких видео пришел сам MrBeast и лаконично поинтересовался, что произошло.

Блогер MrBeast – русский трек в английском переводе

Композиция под названием "Мистер Бист" до сих пор есть в канале россиянина. На видео фигурирует певец и мультипликация с персонажем, похожим на блоггера MrBeast. К моменту публикации новости трек набрал более 9 млн просмотров.

Блогер MrBeast – первоначальный трек российского исполнителя

Блогер MrBeast — что известно

MrBeast — это американский блоггер, который записывает комические видео за разные темы и шоу с выигрыванием денег. Видео публикуются на разных платформах и постоянно набирают миллионные либо многотысячные просмотры. MrBeast имеет почти 140 млн подписчиков в TikTok, более 500 тыс. подписчиков на YouTube, более 45 млн — в Facebook. Среди самых известных шоу MrBeast – имитация "Игры в кальмара" и истории о выживании внутри египетской пирамиды.

Фокус писал о разных событиях в жизни блоггера MrBeast. К примеру, 22 июля стало известно, что 27-летний блоггер женился. Его жена – известная геймерка Теа Буйсен.

Напомним, 15 июня блоггер MrBeast установил рекорд YouTube, связанный с количеством подписчиков.