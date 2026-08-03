Вивчив за годину: найбагатший блогер світу записав танець під російський трек (відео)

Найбагатший американський блогер з ніком MrBeast станцював під трек російського виконавця Глеба Рандалайнена, розповіли у мережі. Трек з'явився два роки тому, а у 2026 році про нього згадала компанія Duolingo і навіть футбольний клуб "Ювентус". Як відреагували користувачі соцмереж на творчість блогера та на інші відео зі скандальним виконанням?

Відео MrBeast з танцем "Містер Біст з'їв рис" від Глеба Рандалайнена з'явилось на сторінці Facebook блогера в ніч з 2 на 3 серпня (за Києвом). Бачимо групу чоловіків, які виконують дивні рухи під музику. При цьому навколо — начебто дискотека 80-их з дзеркальною кулею під стелею. На передньому плані MrBeast, за ним — фігури у трико з усміхненими масками на обличчі. Кожна маска — це обличчя MrBeast.

У дописі блогера вказано, що він тренував рухи танцю близько години. Танець триває вісім секунд.

"До речі, цей танець зайняв у мене години, щоб навчитися", — написав MrBeast.

Кадри з танцями на Facebook набрали 300 тис. вподобайок та 4 тис. коментарів. Коментатори не вірили своїм очам і запитували, чи ролик справжній, чи це генерація ШІ. Інші писали, що це, з одного боку, "жах", а з іншого — "кумедно". Також були жарти, в яких згадували недавнє одруження MrBeast і припускали, що до такого танцю його "довів" шлюб. Деякі коментатори цікавились, скільки заплатили за такий танець і хотіли й собі заробити стільки, щоб заплатити за іпотеку.

Відео дня

Блогер MrBeast — коментарі під відео в Facebook під танцем з російським треком

Танець під російський трек у TikTok набрав 11 млн вподобайок та 500 тис. коментарів. Під відео прийшли російськомовні користувачі соцмереж та зауважили, що мелодія належить виконавцю з РФ. Частина коментаторів не вірила, що відео з'явилось в офіційному акаунті, але їх переконували, що так і є.

Блогер MrBeast — коментарі під відео в ТікТок під танцем з російським треком Фото: Скриншот

У каналі YouTube та мережі X в акаунті блогера MrBeast поки немає відео з танцем під російський трек.

Водночас у Telegram-каналі "Дождь" зауважили дивну річ, яка сталась з мелодією російського виконавця. Вказано, що мелодія з'явилась два роки тому, у 2024 році. При цьому влітку 2026 сталось "відродження": трек використав футбольний клуб "Ювентус", компанія Duolingo випустила переклад англійською мовою. Крім того, у мережі поширили інші варіації танців під пісню "Містер Біст їсть рис": під одне з таких відео прийшов сам MrBeast і лаконічно поцікавився, що сталось.

Блогер MrBeast — російський трек в англійському перекладі

Композиція з назвою "Мистер Бист" досі є у каналі росіянина. На відео фігурує співак та мультиплікація з персонажем, схожим на блогера MrBeast. На момент публікації новини трек набрав понад 9 млн переглядів.

Блогер MrBeast — первісний трек російського виконавця

Блогер MrBeast — що відомо

MrBeast — це американський блогер, який записує комічні відео за різні теми та шоу з виграванням грошей. Відео публікуються на різних платформах і незмінно набирають мільйонні чи багатотисячні перегляди. MrBeast має майже 140 млн підписників у TikTok, понад 500 тис. підписників на YouTube, понад 45 млн — у Facebook. Серед найвідоміших шоу MrBeast — імітація "Гри в кальмара" та історії про виживання всередині єгипетської піраміди.

Фокус писав про різні події у житті блогера MrBeast. Наприклад, 22 липня стало відомо, що 27-річний блогер одружився. Його дружина — відома геймерка Теа Буйсен.

Нагадуємо, 15 червня блогер MrBeast встановив рекорд YouTube, пов'язаний з кількістю підписників.