Пів мільярда підписників на Youtube: найбагатший ютубер встановив новий рекорд

Американський блогер MrBeast, справжнє ім'я якого Джиммі Дональдсон, встановив рекорд на платформі Youtube, адже набрав вже більше 500 мільйонів підписників.

Джиммі Дональдсон став першим автором в історії Youtube, який зміг подолати позначку у 500 мільйонів підписників. Про це йдеться у блозі відеоплатформи.

Підеоблогер MrBeast Фото: Скріншот

Раніше у 2022 році він очолив рейтинг найпопулярніших авторів відеоплатформи, а з 2024 року його канал став найбільшим на Youtube.

Найуспішнішим відео для блогера MrBeast став ролик про серіал "Гра в кальмара", який набрав до мільярда переглядів на платформі. Крім того, величезний успіх здобули його шоу та змагання, де були мільйонні призові фонди.

Відомо, що окрім розважального контенту, MrBeast активно займається благодійністю. Зокрема, він реалізовував міжнародні кампанії зі висадки дерев, очищення водойм та збору коштів на забезпечення питною водою людей. Крім того, він навіть збудував школи в Африці.

Відео дня

Нагадаємо, що раніше YouTube-блогер, MrBeast висловив стурбованість з приводу майбутнього відеохостингу. На його думку, стрімкий розвиток нейромереж, що генерують відео, ставить під загрозу мільйони творців контенту.

Думка автора, який очолює рейтинг Forbes із доходом $85 млн, відображає тривожні думки багатьох його колег на платформі. У своєму пості він задався питанням, що станеться з майданчиком, коли АІ-ролики стануть не відрізняються від звичайних.

Раніше Фокус повідомляв: YouTube запустив новий інтерфейс для смартфонів, але реакція користувачів була неоднозначною.