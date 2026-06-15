Полмиллиарда подписчиков на YouTube: самый богатый ютубер установил новый рекорд

Американский блогер MrBeast, настоящее имя которого Джимми Дональдсон, установил рекорд на платформе YouTube, набрав уже более 500 миллионов подписчиков.

Джимми Дональдсон стал первым автором в истории YouTube, которому удалось преодолеть отметку в 500 миллионов подписчиков. Об этом говорится в блоге видеоплатформы.

Влогер MrBeast Фото: Скриншот

Ранее в 2022 году он возглавил рейтинг самых популярных авторов видеоплатформы, а с 2024 года его канал стал самым популярным на YouTube.

Самым успешным видео для блогера MrBeast стал ролик о сериале "Игра в кальмара", который набрал почти миллиард просмотров на платформе. Кроме того, огромный успех имели его шоу и соревнования с миллионными призовыми фондами.

Известно, что помимо развлекательного контента MrBeast активно занимается благотворительностью. В частности, он проводил международные кампании по посадке деревьев, очистке водоемов и сбору средств на обеспечение людей питьевой водой. Кроме того, он даже построил школы в Африке.

Відео дня

Напомним, что ранее YouTube-блогер MrBeast выразил обеспокоенность по поводу будущего видеохостинга. По его мнению, стремительное развитие нейросетей, генерирующих видео, ставит под угрозу миллионы создателей контента.

Мнение автора, возглавляющего рейтинг Forbes с доходом в 85 млн долларов, отражает тревожные мысли многих его коллег на платформе. В своём посте он задался вопросом, что станет с платформой, когда ролики с ИИ станут ничем не отличаться от обычных.

Ранее "Фокус" сообщал: YouTube запустил новый интерфейс для смартфонов, но реакция пользователей была неоднозначной.