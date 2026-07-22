Найбагатший блогер світу одружився на приватному острові: що відомо (фото)

Найбагатший блогер світу MrBeast офіційно одружився: весілля тривало кілька тижнів на приватному острові.

Американець, який має найбільшу аудиторію у світі як блогер, поділився кадрами з весільної церемонії у своєму Instagram.

MrBeast одружився: що відомо

Пара влаштувала закриту церемонію на острові Некер мільярдера Річарда Бренсона, запросивши близько 70 рідних і друзів.

"Я знайшов свою MrsBeast. І це був найкращий день у моєму житті", — написав він.

28-річний MrBeast, справжнє ім’я якого Джеймс Дональдсон, одружився з блогеркою та геймеркою Теа Буйсен. Наречені обмінялися обітницями, на шлюб їх благословив священикю. На весіллі не було багато фотографів та представників ЗМІ. Наречений захотів, аби важливе свято пройшло в оточенні лише найближчих.

Відео дня

Закохані виконали свій перший подружній танець під хіт Леді Гаги "Die With a Smile". А весільну сукню для нареченої пошили бренди Nicole та Felicia Couture, а наречений обрав смокінг від Ralph Lauren.

MrBeast одружився Фото: Instagram

Зірки святкували впродовж двох тижнів, починаючи з 14 липня. На острові були доступні вейксерфінг, снорклінг, годування лемурів та фламінго.

MrBeast та його дружина Фото: Instagram

"Ми були такі щасливі, і навколо було стільки любові. Ми багато працюємо й не маємо можливості часто бути поруч з усіма нашими друзями та родиною, тому зібрати всіх в одному місці було дуже особливо", — поділилася враженнями дружина MrBeast.

MrBeast одружився на приватному острові Фото: Instagram

Історія кохання

Пара познайомилася у 2022 році під час поїздки блогера до Південної Африки, де народилася Теа. Спільний друг запросив дівчину на вечерю, де вона й зустрілася з майбутнім чоловіком, який вразив її своєю простотою та розумом.

Цікаво, що на початку стосунків MrBeast не раз перевіряв дівчину на щирість. Блогер навіть влаштовував їй перевірки на детекторі брехні, щоб переконатися, що кохану не цікавлять його гроші.

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