Самый богатый блогер мира женился на частном острове: что известно (фото)

Самый богатый блогер мира MrBeast официально женился: свадьба длилась несколько недель на частном острове.

Американец, у которого самая большая аудитория в мире среди блогеров, поделился снимками со свадебной церемонии в своём Instagram.

MrBeast женился: что известно

Пара устроила закрытую церемонию на острове Некер миллиардера Ричарда Брэнсона, пригласив около 70 родственников и друзей.

"Я нашёл свою MrsBeast. И это был лучший день в моей жизни", — написал он.

28-летний MrBeast, настоящее имя которого Джеймс Дональдсон, женился на блогерше и геймерше Теа Буйсен. Молодожены обменялись клятвами, а священник благословил их брак. На свадьбе не было много фотографов и представителей СМИ. Жених пожелал, чтобы этот важный праздник прошел в кругу только самых близких.

Відео дня

Влюбленные исполнили свой первый супружеский танец под хит Леди Гаги "Die With a Smile". Свадебное платье для невесты сшили бренды Nicole и Felicia Couture, а жених выбрал смокинг от Ralph Lauren.

MrBeast женился Фото: Instagram

Звезды праздновали в течение двух недель, начиная с 14 июля. На острове можно было заняться вейксерфингом, сноркелингом, а также покормить лемуров и фламинго.

MrBeast и его жена Фото: Instagram

"Мы были так счастливы, и вокруг было столько любви. Мы много работаем и не имеем возможности часто бывать рядом со всеми нашими друзьями и семьёй, поэтому собрать всех в одном месте было чем-то особенным", — поделилась впечатлениями супруга MrBeast.

MrBeast женился на частном острове Фото: Instagram

История любви

Пара познакомилась в 2022 году во время поездки блогера в Южную Африку, где родилась Теа. Общий друг пригласил девушку на ужин, где она и встретила своего будущего мужа, который поразил её своей простотой и умом.

Интересно, что в начале отношений MrBeast не раз проверял девушку на искренность. Блогер даже устраивал ей проверки на детекторе лжи, чтобы убедиться, что его возлюбленная не заинтересована в его деньгах.

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