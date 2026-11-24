На щорічну парламентську вечерю у Канаді запросили коміків, які зіграли президента США Дональда Трампа та премʼєра країни Марка Карні.

Офіційний захід пройшов в Оттаві 21 листопада. Під час вечері на сцену вийшов комік, який зіграв двійника Дональда Трампа, повідомляє The Independent.

"Він такий популярний, майже такий самий популярний, як і я", — сказав комік Марк Кріч, переодягнений у президента США.

Під час виступу комік скопіював манеру Трампа потискати руки та обмінявся міцними рукостисканнями з Карні та ще одним двійником, що знаходився на сцені.

У Канаді поясмілися над Трампом

Прем'єр-міністр Канади також долучився до жартів над президентом США, а не просто спостерігав за виступом коміка.

Він пожартував над розкішним оновленням інтер'єру Овального кабінету, який Трамп прикрасив золотими елементами та позолоченим декором, пише The Washington Post.

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"Це непроста аудиторія. А я бував в Овальному кабінеті. Сам. Із його новим дизайнером інтер'єру", — заявив Карні.

Відомо, що Parliamentary Press Gallery Dinner — щорічна вечеря парламентської пресгалереї Канади. Кожного року цей захід збирає журналістів і політиків у вечірньому вбранні.

За традицією, лідери політичних партій виголошують яскраві, саркастичні промови, де жартують над собою та своїми опонентами.

Нагадаємо, що президент США Дональд Трамп потрапив у нову курйозну ситуацію, коли згадав про колишню речницю Білого дому Керолайн Левітт, яка звільнилася з посади після народження другої дитини.

Також поки Дональд Трамп розмірковував про особливі гени своєї родини, Венс і Рубіо обмінялися красномовними усмішками, які не залишилися поза увагою камер.