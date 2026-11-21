Поки Дональд Трамп розмірковував про особливі гени своєї родини, Венс і Рубіо обмінялися красномовними усмішками, які не залишилися поза увагою камер.

До самовихваляння Дональда Трампа вже давно звикли, однак президент США, схоже, не збирається зупинятися на досягнутому. Цього разу він вивів розмови про власну винятковість на новий рівень, заявивши, що може бути генетично обдарованим. Свої здібності американський лідер пов'язав із науковими досягненнями родича, а реакція віцепрезидента Джей Ді Венса та держсекретаря Марко Рубіо на ці слова потрапила на відео офіційної трансляції Білого дому 20 листопада.

Так, президент США Дональд Трамп під час пресконференції в Білому домі заявив, що може мати особливі інтелектуальні здібності завдяки генетиці. Свої міркування він пов'язав із науковою кар'єрою дядька, який багато років працював у Массачусетському технологічному інституті (MIT). Поки американський лідер розповідав про сімейну спадковість, віцепрезидент Джей Ді Венс і державний секретар Марко Рубіо, які стояли позаду нього, переглянулися та посміхнулися.

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Варто зазначити, що фразу про генетичну обдарованість Трамп виголосив у контексті розмови про ядерну зброю та її руйнівну силу. Він пояснив, що добре розуміє цю тему завдяки розмовам із родичем, який присвятив науці багато років і якого вважають одним із найвидатніших професорів в історії закладу.

"Можливо, я генетично обдарований, але я це розумію, і ця сила є неприйнятною. Абсолютно неприйнятною", — заявив президент США.

Ймовірно, президент мав на увазі Джона Джорджа Трампа — американського фізика та інженера-електротехніка. Він дійсно був професором Массачусетського технологічного інституту та працював там над дослідженнями у сфері високовольтних технологій і випромінювання.

Відомо, що під час Другої світової війни Джон Трамп долучався до розробки радарних технологій. Пізніше він керував лабораторією високовольтних досліджень MIT, де, зокрема, вивчали можливості застосування високоенергетичного випромінювання в медицині, зокрема для лікування онкологічних захворювань. Архівні матеріали самого інституту підтверджують його роботу та наукову діяльність.

Як Венс і Рубіо відреагували на слова Трампа

Окрему увагу під час пресконференції привернула реакція людей, які стояли за спиною американського президента.

Коли Трамп заговорив про свою можливу генетичну обдарованість, Джей Ді Венс і Марко Рубіо переглянулися та посміхнулися. Цей момент потрапив на відео, яке поширилося в соціальних мережах. Водночас обидва посадовці не коментували слова президента безпосередньо під час цього епізоду.

Зазначимо, що Дональд Трамп і раніше згадував про наукові досягнення свого дядька, пов'язуючи їх зі своїми інтелектуальними здібностями. Зокрема, в інтерв'ю журналу Time він розповідав про родича з MIT і припускав, що міг успадкувати від нього певні здібності. Подібні заяви Трамп робив і під час президентської кампанії 2016 року.

Нагадаємо, президент США Дональд Трамп розпорядився відновити ядерні випробування після більш ніж 30-річної перерви, знову загостривши увагу до ядерної загрози у світі.

Також Фокус писав, що Франція розширює ядерне стримування в Європі: до ініціативи президента Еммануеля Макрона вже долучилися десять країн, зокрема Польща, Німеччина та країни Північної Європи. План передбачає розгортання французьких винищувачів Rafale з ядерним озброєнням, розвиток спільної інфраструктури та обмін розвідданими, щоб посилити стримування Росії.