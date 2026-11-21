Пока Дональд Трамп размышлял об особых генах своей семьи, Венс и Рубио обменялись многозначительными улыбками, которые не остались незамеченными камерами.

К самовосхвалению Дональда Трампа уже давно привыкли, однако президент США, похоже, не собирается останавливаться на достигнутом. На этот раз он вывел разговоры о собственной исключительности на новый уровень, заявив, что, возможно, обладает генетическим даром. Свои способности американский лидер связал с научными достижениями своего родственника, а реакция вице-президента Джей Ди Венса и госсекретаря Марко Рубио на эти слова попала на видео официальной трансляции Белого дома 20 ноября.

Так, президент США Дональд Трамп во время пресс-конференции в Белом доме заявил, что, возможно, обладает особыми интеллектуальными способностями благодаря генетике. Свои рассуждения он связал с научной карьерой своего дяди, который много лет работал в Массачусетском технологическом институте (MIT). Пока американский лидер рассказывал о семейной наследственности, вице-президент Джей Ди Венс и государственный секретарь Марко Рубио, стоявшие позади него, переглянулись и улыбнулись.

Видео дня

Стоит отметить, что фразу о генетической одаренности Трамп произнес в контексте разговора о ядерном оружии и его разрушительной силе. Он пояснил, что хорошо разбирается в этой теме благодаря беседам с родственником, который посвятил науке много лет и которого считают одним из самых выдающихся профессоров в истории этого учебного заведения.

"Возможно, я генетически одарён, но я это понимаю, и эта сила неприемлема. Абсолютно неприемлема", — заявил президент США.

Вероятно, президент имел в виду Джона Джорджа Трампа — американского физика и инженера-электротехника. Он действительно был профессором Массачусетского технологического института и занимался там исследованиями в области высоковольтных технологий и излучения.

Известно, что во время Второй мировой войны Джон Трамп участвовал в разработке радиолокационных технологий. Позже он руководил лабораторией высоковольтных исследований MIT, где, в частности, изучали возможности применения высокоэнергетического излучения в медицине, в том числе для лечения онкологических заболеваний. Архивные материалы самого института подтверждают его работу и научную деятельность.

Как Венс и Рубио отреагировали на слова Трампа

Особое внимание во время пресс-конференции привлекла реакция людей, стоявших за спиной американского президента.

Когда Трамп заговорил о своей возможной генетической одаренности, Джей Ди Венс и Марко Рубио переглянулись и улыбнулись. Этот момент попал на видео, которое распространилось в социальных сетях. При этом оба чиновника не комментировали слова президента непосредственно во время этого эпизода.

Отметим, что Дональд Трамп и раньше упоминал о научных достижениях своего дяди, связывая их со своими интеллектуальными способностями. В частности, в интервью журналу Time он рассказывал о родственнике из MIT и предполагал, что мог унаследовать от него определенные способности. Подобные заявления Трамп делал и во время президентской кампании 2016 года.

Напомним, президент США Дональд Трамп распорядился возобновить ядерные испытания после более чем 30-летнего перерыва, вновь привлекая внимание к ядерной угрозе в мире.

Также Фокус писал, что Франция расширяет ядерное сдерживание в Европе: к инициативе президента Эммануэля Макрона уже присоединились десять стран, в том числе Польша, Германия и страны Северной Европы. План предусматривает развертывание французских истребителей Rafale с ядерным вооружением, развитие совместной инфраструктуры и обмен разведданными с целью усиления сдерживания России.