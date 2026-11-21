Президент США Дональд Трамп потрапив у нову курйозну ситуацію, коли згадав про колишню речницю Білого дому Керолайн Левітт, яка звільнилася з посади після народження другої дитини.

Політик висловив невдоволення своєю прессекретаркою через те, що, на його думку, вона любить свою дитину більше, ніж його. Про це він заявив Кейлі Мак Енані під час інтерв’ю в програмі "Субота в Америці" на каналі Fox News.

Трамп поскаржився, що колишня прессекретарка віддала перевагу власній дитині

Під час інтерв'ю ведуча, яка також була прессекретаркою Білого дому, запитала у Трампа, хто буде наступним прессекретарем Білого дому. А він згадав про Керолайн Левітт.

"Керолайн Левітт була просто неймовірною. Вона не переставала говорити. У Керолайн народилася дитина, і вона любить дитину більше, ніж любила мене. Це жахливо, правда", — сказав Дональд Трамп про колишню прессекретарку Білого дому.

Відео дня

Відомо, що Керолайн Левітт залишила посаду у серпні цього року. Тоді Трамп повністю підтримав її рішення проводити більше часу з маленькими дітьми.

"Наша чудова прессекретарка Білого дому і одна з моїх найбільш довірених помічниць Керолайн Левітт залишить свою посаду наприкінці місяця, щоб проводити більше часу зі своїми прекрасними маленькими дітьми та родиною, і це рішення я повністю розумію та поважаю", — написав тоді Дональд Трамп.

Після цього її крісло зайняла Кеті Закарія, яка лише за сім днів після призначення покинула свою посаду. Джерела журналістів писали, що Трамп її звільнив, а сам лідер США каже просто про "особисту пораду".