Президент США Дональд Трамп оказался в новой курьезной ситуации, когда вспомнил о бывшей пресс-секретарь Белого дома Кэролайн Левитт, которая уволилась с должности после рождения второго ребенка.

Политик выразил недовольство своей пресс-секретарью из-за того, что, по его мнению, она любит своего ребенка больше, чем его. Об этом он заявил Кейли МакЭнани во время интервью в программе "Суббота в Америке" на канале Fox News.

Трамп пожаловался, что бывшая пресс-секретарь отдала предпочтение собственному ребенку

Во время интервью ведущая, которая также была пресс-секретарём Белого дома, спросила у Трампа, кто станет следующим пресс-секретарём Белого дома. А он упомянул о Кэролайн Левитт.

"Кэролайн Левитт была просто невероятной. Она не переставала говорить. У Кэролайн родился ребенок, и она любит его больше, чем любила меня. Это ужасно, правда", — сказал Дональд Трамп о бывшей пресс-секретаре Белого дома.

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Известно, что Кэролайн Левитт покинула свой пост в августе этого года. Тогда Трамп полностью поддержал её решение проводить больше времени с маленькими детьми.

"Наша замечательная пресс-секретарь Белого дома и одна из моих самых доверенных помощниц Кэролайн Левитт покинет свой пост в конце месяца, чтобы проводить больше времени со своими прекрасными маленькими детьми и семьёй, и это решение я полностью понимаю и уважаю", — написал тогда Дональд Трамп.

После этого её место заняла Кэти Закария, которая всего через семь дней после назначения покинула свой пост. Журналистские источники сообщали, что Трамп её уволил, а сам лидер США говорит просто о "личном совете".