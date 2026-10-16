Не прошло и недели: от Трампа ушла очередная пресс-секретарь "из-за издевательств"

Новая пресс-секретарь Белого дома всего через семь дней после назначения уже покидает свой пост. Источники журналистов сообщают, что Трамп уволил ее, а сам лидер США говорит просто о "личном совете".

Высокопоставленный чиновник Белого дома сообщил Fox News, что Кэти Закария "уходит" с должности. По данным издания, во время своего дебюта 13 октября Закария несколько раз допустила ошибки. В частности, она по ошибке назвала своего мужа "моим президентом", но сразу же исправилась. Сам брифинг Закарии длился всего 14 минут, и она ответила только на три вопроса журналистов.

Fox News приводит для сравнения продолжительность дебютных брифингов её предшественников: первый брифинг Кэролайн Ливитт длился почти 47 минут, Шона Спайсера — около 79, Сары Хакаби Сандерс — примерно 23 минуты.

Конечно, сегодня журналисты поинтересовались у Трампа, почему он уволил пресс-секретаря. Сам президент США опроверг информацию об увольнении и заявил, что просто порекомендовал Закарии покинуть эту должность, ведь "журналисты над ней издевались".

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"Тебе не обязательно это делать, если ты не хочешь… Думаю, тебе стоит пересмотреть свое решение", — передал прессе свой разговор с Закарией сам Трамп. Также он предположил: "Возможно, это не для нее. Я хочу, чтобы у нее была хорошая жизнь".

Что известно о Кэти Закарии

Она является ярой сторонницей Трампа и работала комментатором на Fox News. Издание NYT характеризует ее как "малоизвестную комментаторшу канала, с которой многие в Белом доме не были знакомы", и именно ее назначение для многих стало неожиданностью. Также известно, что Закария чуть больше месяца занимала должность заместителя помощника министра внутренней безопасности по связям с общественностью и была пресс-секретарем ведомства.

Однако больше всего Закария известна своей деятельностью в социальной сети Трампа Truth Social. По данным Reuters, она публиковала там оскорбительные посты в адрес Украины и демократов, граничащие с теориями заговора.

К тому же Трамп соврал, что Закария имеет юридическое образование. Сама Кэти была вынуждена признать, что она не сдала экзамен на юриста и не имеет права заниматься адвокатской деятельностью.

Как сообщалось, эксперт по языку тела проанализировала первую пресс-конференцию Закарии. Эксперт отметила, что пресс-секретарю, по всей видимости, не хватало "уверенности, выдержки и авторитетной манеры поведения, которые ожидаются от пресс-секретаря президента".

Ранее мы писали, что Кэти Закария сменила Кэролайн Ливитт, которая ушла с должности в конце августа 2026 года, чтобы проводить больше времени с семьей.