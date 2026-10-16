Не пройшло і тижня: від Трампа пішла чергова прессекретарка "через знущання"

Нова прессекретарка Білого дому лише за сім днів після призначення вже покидає свою посаду. Джерела журналістів пишуть, що Трамп її звільнив, а сам лідер США каже просто про "особисту пораду".

Старший посадовець Білого дому сказав Fox News, що Кеті Закарія "переходить" з посади. За даними видання, у своєму дебюті 13 жовтня Закарія кілька разів помилялася. Зокрема, вона помилково назвала свого чоловіка "мій президент", але одразу виправилася. Сам брифінг Закарії тривав лише 14 хвилин і вона відповіла тільки на три питання преси.

Fox News наводить для порівняння тривалість дебютів її попередників: перший брифінг Керолайн Лівітт тривав майже 47 хвилин, Шона Спайсера — близько 79, Сари Гакабі Сандерс — приблизно 23 хвилини.

Звичайно, сьогодні журналісти поцікавились у Трампа, чому він звільнив прессекретарку. Сам президент США заперечив звільнення і заявив, що просто рекомендував Закарії залишити цю посаду, адже "журналісти з неї знущались".

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"Тобі не обов'язково це робити, якщо ти не хочеш… Думаю, тобі варто переглянути рішення", — передав пресі свою розмову із Закарією сам Трамп. Також він припустив: "Можливо, це не для неї. Я хочу, щоб у неї було гарне життя".

Що відомо про Кеті Закарію

Вона палка прихильниця Трампа та працювала коментаторкою на Fox News. Видання NYT характеризує її як "маловідому коментаторку каналу, з якою багато хто в Білому домі не був знайомий", і саме її призначення для багатьох стало несподіваним. Також відомо, що Закарія лише трохи більше ніж місяць обіймала посаду заступниці помічника міністра внутрішньої безпеки з питань зв'язків із громадськістю та була речницею відомства.

Проте більш за інше Закарія відома своєю роботою у соцмережі Трампа Truth Social. За даними Reuters, вона публікувала там образливі дописи на адресу України та демократів на рівні теорій змови.

До того ж Трамп збрехав, що Закарія має юридичну освіту. Самій Кеті довелось визнати, що вона не склала іспит на юриста і не має права вести адвокатську діяльність.

Як повідомлялось, експертка з мови тіла розібрала першу пресконференцію Закарії. Експертка зазначила, що прессекретарці, схоже, бракувало "впевненості, витримки та авторитетної манери триматися, які очікуються від речника президента".

Раніше ми писали, що Кеті Закарія замінила Керолайн Лівітт, яка залишила посаду наприкінці серпня 2026 року, щоб проводити більше часу з родиною.