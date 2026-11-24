Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин опублікував нову дивну серію майже ідентичних фотографій разом із іноземними дипломатами, очевидно, щоб довести, що він досі живий і здоровий.

Північнокорейський диктатор у скутому образі позував на яскраво-червоній доріжці поруч із десятьма новопризначеними послами в штаб-квартирі Центрального комітету Трудової партії Кореї в Пхеньяні 22 листопада, пише Daily Star.

На кожному знімку, що були поширені державними ЗМІ, диктатор застиг у тій самій нерухомій позі – руки випрямлені вздовж тіла, одягнений у темний костюм, білу сорочку та сіру краватку — стоїть поруч із північнокорейським прапором та національним гербом.

У Північній Кореї опублікували нові фото Кім Чен Ина Фото: Фото з відкритих джерел

Дивна фотосесія з'явилася після повідомлень про те, що 42-річний диктатор переніс катастрофічний крововилив у мозок, впав у кому або навіть помер.

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Фото Кім Чен Ина після повідомлень про кому та госпіталізацію Фото: Фото з відкритих джерел

Також повідомлялося, що погане медичне обслуговування в Пхеньяні змусило чиновників терміново доставити Кіма до лікарні Пекінського союзного медичного коледжу для отримання невідкладної допомоги. Його стан викликав побоювання щодо кризи спадкоємності та навіть громадянської війни.

Нагадаємо, що у жовтні повідомляли, що глава КНДР Кім Чен Ин, за непідтвердженою інформацією, впав у кому після пережитого крововиливу у мозок. За даними ЗМІ, зараз північнокорейський диктатор перебуває у пекінській лікарні.

Також після чуток про можливий важкий стан північнокорейського диктатора Кім Чен Ина у КНДР вирішили довести, що він "живий-здоровий". Пхеньян показав диктатора на фабриці з виробництва одягу і взуття.