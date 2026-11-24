Кім Чен Ин знову намагається довести, що він живий, за допомогою дивних фотографій
Диктатор Північної Кореї Кім Чен Ин опублікував нову дивну серію майже ідентичних фотографій разом із іноземними дипломатами, очевидно, щоб довести, що він досі живий і здоровий.
Північнокорейський диктатор у скутому образі позував на яскраво-червоній доріжці поруч із десятьма новопризначеними послами в штаб-квартирі Центрального комітету Трудової партії Кореї в Пхеньяні 22 листопада, пише Daily Star.
На кожному знімку, що були поширені державними ЗМІ, диктатор застиг у тій самій нерухомій позі – руки випрямлені вздовж тіла, одягнений у темний костюм, білу сорочку та сіру краватку — стоїть поруч із північнокорейським прапором та національним гербом.
Дивна фотосесія з'явилася після повідомлень про те, що 42-річний диктатор переніс катастрофічний крововилив у мозок, впав у кому або навіть помер.
Також повідомлялося, що погане медичне обслуговування в Пхеньяні змусило чиновників терміново доставити Кіма до лікарні Пекінського союзного медичного коледжу для отримання невідкладної допомоги. Його стан викликав побоювання щодо кризи спадкоємності та навіть громадянської війни.
Нагадаємо, що у жовтні повідомляли, що глава КНДР Кім Чен Ин, за непідтвердженою інформацією, впав у кому після пережитого крововиливу у мозок. За даними ЗМІ, зараз північнокорейський диктатор перебуває у пекінській лікарні.
Також після чуток про можливий важкий стан північнокорейського диктатора Кім Чен Ина у КНДР вирішили довести, що він "живий-здоровий". Пхеньян показав диктатора на фабриці з виробництва одягу і взуття.