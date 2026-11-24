Диктатор Северной Кореи Ким Чен Ын опубликовал новую странную серию почти идентичных фотографий с иностранными дипломатами, очевидно, чтобы доказать, что он по-прежнему жив и здоров.

Северокорейский диктатор в строгом наряде позировал на ярко-красной ковровой дорожке рядом с десятью вновь назначенными послами в штаб-квартире Центрального комитета Трудовой партии Кореи в Пхеньяне 22 ноября, пишет Daily Star.

На каждом снимке, распространенном государственными СМИ, диктатор запечатлён в одной и той же неподвижной позе — руки выпрямлены вдоль тела, он одет в тёмный костюм, белую рубашку и серый галстук — и стоит рядом с северокорейским флагом и национальным гербом.

В Северной Корее опубликовали новые фотографии Ким Чен Ына Фото: Фото взяты из открытых источников

Странная фотосессия появилась после сообщений о том, что 42-летний диктатор перенёс катастрофическое кровоизлияние в мозг, впал в кому или даже скончался.

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Фото Ким Чен Ына после сообщений о коме и госпитализации Фото: Фото взяты из открытых источников

Также сообщалось, что из-за некачественного медицинского обслуживания в Пхеньяне чиновники были вынуждены срочно доставить Кима в больницу Пекинского союзного медицинского колледжа для оказания неотложной помощи. Его состояние вызвало опасения относительно кризиса преемственности и даже гражданской войны.

Напомним, что в октябре сообщалось, что, по неподтвержденным данным, лидер КНДР Ким Чен Ын впал в кому после перенесенного кровоизлияния в мозг. По данным СМИ, в настоящее время северокорейский диктатор находится в одной из пекинских больниц.

Кроме того, после появления слухов о возможном тяжелом состоянии северокорейского диктатора Ким Чен Ына в КНДР решили доказать, что он "жив-здоров". Пхеньян показал диктатора на фабрике по производству одежды и обуви.