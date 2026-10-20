"Доказательство, что жив": после слухов о том, что Ким Чен Ын находится в коме, Пхеньян показал диктатора (фото)

После слухов о возможном тяжелом состоянии северокорейского диктатора Ким Чен Ына в КНДР решили доказать, что он "жив-здоров". Пхеньян показал диктатора на фабрике по производству одежды и обуви.

Глава КНДР с 11 октября не появлялся на публике. Однако уже через несколько часов после того, как СМИ сообщили о том, что Ким Чен Ын мог впасть в кому, северокорейские государственные каналы выложили целую "партию" новых фотографий со своим лидером, пишет издание The New York Post.

На кадрах, опубликованных в КНДР, Ким Чен Ын осматривает женскую обувь и одежду на производстве. По-видимому, энергичный диктатор также внимательно рассматривает детскую обувь и при этом жестикулирует в сторону окруживших его чиновников.

Ким Чен Ин появился на фабрике по производству женской одежды и обуви Фото: North Korea's Korean Central News Agency

Официальных комментариев о том, что Ким Чен Ын "на самом деле не впал в кому" и "не умер в пекинской больнице", северокорейские власти не давали. Очевидно, как пишут западные СМИ, новые фотографии диктатора должны служить доказательством нормального состояния главы КНДР, хотя подтвердить время, когда они были сделаны, не могут.

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СМИ сообщили, что Ким Чен Ын, возможно, впал в кому после кровоизлияния в мозг

19 октября ряд СМИ, в частности The Sun и Daily Star, сообщили, что северокорейский диктатор Ким Чен Ын якобы впал в кому и находится в больнице. Отмечалось, что причиной стало перенесённое недавно кровоизлияние в мозг, после которого состояние главы КНДР резко ухудшилось.

СМИ писали, что Ким Чен Ына из-за этого оперативно вывезли за пределы страны. Сообщалось, будто его доставили в больницу в Пекине из-за низкого уровня медицины в КНДР. При этом никаких доказательств этого никто не публиковал.

Напомним, недавно яхты лидера Северной Кореи попали на спутниковые снимки.

Кроме того, разведка Южной Кореи выяснила, от какого серьезного заболевания страдает Ким Чен Ын.