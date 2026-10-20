"Доказ життя": після чуток про кому Кім Чен Ина Пхеньян показав диктатора (фото)

Після чуток про можливий важкий стан північнокорейського диктатора Кім Чен Ина у КНДР вирішили довести, що він "живий-здоровий". Пхеньян показав диктатора на фабриці з виробництва одягу і взуття.

Глава КНДР з 11 жовтня не з'являвся на публіці. Проте вже через кілька годин після того, як ЗМІ повідомили про те, що Кім Чен Ин міг впасти у кому, північнокорейські державні канали виставили цілу "партію" нових фотографій зі своїм лідером, пише видання The New York Post.

На кадрах, які виставили у КНДР, Кім Чен Ин оглядає жіноче взуття та одяг на виробництві. Нібито жвавий диктатор активно розглядає також дитяче взуття і при цьому жестикулює у бік чиновників, які його оточили.

Кім Чен Ин засвітився на фабриці з виробництва жіночого одягу і взуття Фото: North Korea's Korean Central News Agency

Офіційних коментарів про те, що Кім Чен Ин "насправді не впав у кому" і "не помер у пекінській лікарні", північнокорейська влада не робила. Вочевидь, як пишуть західні медіа, нові фотографії диктатора мають слугувати доказом нормального стану глави КНДР, хоча підтвердити час, коли їх було зроблено, не можуть.

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ЗМІ повідомили, що Кім Чен Ин міг впасти у кому після крововиливу у мозок

19 жовтня низка медіа, зокрема The Sun і Daily Star, повідомили, що північнокорейський диктатор Кім Чен Ин нібито впав у кому і перебуває у лікарні. Зазначалося, що причиною став пережитий нещодавно крововилив у мозок, після якого стан глави КНДР різко погіршився.

ЗМІ писали, що Кім Чен Ина через це оперативно вивезли за межі країни. Повідомлялося, наче його доправили до лікарні у Пекіні через поганий стан медицини у КНДР. Водночас жодних доказів цього ніхто не публікував.

Нагадаємо, нещодавно яхти лідера Північної Кореї потрапили на супутникові знімки.

Також розвідка Південної Кореї з’ясувала, від якої серйозної хвороби страждає Кім Чен Ин.