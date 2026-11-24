Сієра Ганнетт живе в чотириповерховому будинку в Нью-Йорку з 23 сусідами по кімнаті. Усі вони різного віку та походження.

Для 26-річної бізнес-консультантки таке життя перетворилося на один з найкращих досвідів у її житті, пише People.

З моменту переїзду до спільного будинку в Нью-Йорку в липні 2026 року вона опинилася в оточенні людей віком від 22 до 37 років, які представляють 11 різних національностей.

Але попри численні труднощі, які часто виникають під час проживання у спільному просторі, Ганнет каже, що найкраще в цьому – це "легко" знайти спільну компанію.

Чотириповерховий будинок вміщує близько шести осіб на поверсі, з двома ванними кімнатами та трьома душовими кабінами на кожному поверсі.

У кожного є своя кімната — орендна плата залежить від розміру кімнати, але більшість мешканців платять близько 2000 доларів.

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Але дівчина зізнається, що для підтримки функціонування домогосподарства з 24 осіб потрібна співпраця. Вона каже, що не існує складної системи, яка б регулювала повсякденне життя.

Зазвичай кожен купує собі продукти самостійно, спільна комора поповнюється неформально, коли люди помічають, що закінчуються предмети першої необхідності. Дівчина описує таку організацію як "організований хаос", де кожен виконує свою частину роботи без зайвої структурованості.

Мешканці готують собі вечерю самі, але часто їдять за одним столом, де одна розмова може перетворитися на вечірню зустріч.

Але саме на даху відбувається значна частина соціального життя будинку. Оскільки кілька мешканців грають на музичних інструментах, він став місцем зустрічей.

За словами дівчини, її найбільшою зміною після переїзду було те, що вона навчилася приймати присутність людей, а не захищати свій особистий простір. Після років життя на самоті їй спочатку довелося звикнути до набагато більш спільного способу життя.

Нагадаємо, що у Британії між сусідами останні 5 років триває суперечка після того, як один із них загородив іншому мальовничий краєвид двометровим парканом.

Також у британському місті Мідлсбро стався незвичний інцидент. Чоловік на ім'я Натан Б вночі викрав величезний трактор і протаранив будинок Люка Л. А все через те, що власник будинку був його заклятим ворогом, а також осквернив могилу родичів Натана.