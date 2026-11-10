Паркан закрив вид на парк: сусіди 5 років сваряться через краєвид із саду

У Британії між сусідами останні 5 років триває суперечка після того, як один із них загородив іншому мальовничий краєвид двометровим парканом.

45-річний Філ Леймі любив сидіти у своєму саду та спостерігати за оленями, що бродили парком 18 століття біля його дому, але все змінилося, коли інший сусід Річард Гранді побудував у тому місці сарай та шість дерев'яних панелей огорожі, що закривали чоловіку вид на Халтон-парк у Великому Манчестері, пише The Sun.

Чоловік з'ясував, що 61-річний сусід Річард Гранді побудував усе це на рибальському ставку, що йому належить і розташований між садом Філа Леймі та парковою зоною.

Тож Філ Леймі поскаржився до своєї місцевої ради. І Річарду Гранді було наказано прибрати незаконну огорожу та сарай з його земельної ділянки у 2022 році.

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Але Річард Гранді назвав Філа "набридливим сусідом" та два роки тому замінив паркан вічнозеленим живоплотом, який тепер виріс на 3 метри заввишки і знову загороджує вид Філу .

Той знову поскаржився своїй раді, що висота живоплоту порушує законодавство, і попросив скоротити її до 2 метрів.

Але Річард Гранді відмовив у проханні та стверджує, що посадив рослини, щоб захистити свою конфіденційність, і хоче, щоб вони виросли "4 метри заввишки".

Триметровий живопліт спричинив п'ятирічну суперечку між сусідами Фото: Скрін

Зараз посадовці ради Болтона розглядають, які дії вжити для вирішення спору.

Сусіди навіть під час суперечки двічі викликали поліцію.

Філ Леймі переїхав до свого будинку з дружиною та двома маленькими дітьми у 2017 році, зазначивши, що головним фактором було те, що його "приваблював краєвид".

У 2020 році пан Гранді звів сарай та пірс за ставком з парканом.

Філ поскаржився до міської ради після того, як дізнався, що звів його без дозволу на будівництво.

Він також стверджує, що йому не дозволялося будувати на цій землі без попереднього дозволу від власників сусідньої землі – Peel Group.

Після невдалої заявки на ретроспективне планування, Річард Гранді був змушений все знести у листопаді 2022 року, бо Інспекція з планування визнала це "неналежним".

Річард Гранді каже, що він встановив паркан також для безпеки своїх дітей, бо його сад розташований прямо біля ставка.

Він також стверджує, що команда планування ради Болтона сказала йому, що він може посадити живопліт замість паркану, бо не було жодних обмежень щодо планування чи висоти.

За словами Філа Леймі, між ними виникло кілька "агресивних" суперечок через живоплоти після того, як він попросив його підстригти їх до шести футів.

У 2024 році Філ Леймі повідомив, що сусід переслідував його родину.

А Гранді тепер каже, що хоче вирощувати рослини, щоб забезпечити собі "повну приватність", стверджуючи, що Філ Леймі встановив камери у своєму саду, які спостережують за його землею.

Також зазначається, що місцевою радою було зроблено кілька спроб "вирішити це питання", але "угоди не досягнуто".

Тепер рада визначить, чи спричиняє живопліт проблеми Філу Леймі через свою висоту, і чи слід вжити будь-яких заходів, щоб запобігти "повторенню" цих проблем.

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