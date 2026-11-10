Забор закрыл вид на парк: соседи 5 лет ссорятся из-за пейзажа из сада

В Британии между соседями последние 5 лет идет спор после того, как один из них загородил другому живописный пейзаж двухметровым забором.

45-летний Фил Лейми любил сидеть в своем саду и наблюдать за оленями, бродившими по парку 18 века возле его дома, но все изменилось, когда другой сосед Ричард Гранди построил в том месте сарай и шесть деревянных панелей ограждения, закрывавших мужчине вид на Халтон-парк.

Мужчина выяснил, что 61-летний сосед Ричард Гранди построил все это на принадлежащей ему рыболовной ставке и расположен между садом Фила Лейми и парковой зоной.

Поэтому Фил Лейми пожаловался в свой местный совет. И Ричарду Гранди было приказано убрать незаконное ограждение и сарай с его земельного участка в 2022 году.

Но Ричард Гранди назвал Фила "надоедливым соседом" и два года назад заменил забор вечнозеленой живой изгородью, которая теперь выросла на 3 метра высотой и снова ограждает вид Фила.

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Тот снова пожаловался своему совету, что высота живой изгороди нарушает законодательство, и попросил сократить ее до 2 метров.

Но Ричард Гранди отказал в просьбе и утверждает, что посадил растения, чтобы защитить свою конфиденциальность, и хочет, чтобы они выросли "4 метра в высоту".

Трехметровая живая изгородь вызвала пятилетний спор между соседями. Фото: Скрін

Сейчас чиновники Болтона рассматривают, какие действия предпринять для разрешения спора.

Соседи даже во время спора дважды вызывали полицию.

Фил Лейми переехал в свой дом с женой и двумя маленькими детьми в 2017 году, отметив, что главным фактором было то, что его "привлекал пейзаж".

В 2020 году господин Гранди построил сарай и пирс по пруду с забором.

Фил пожаловался в городской совет после того, как узнал, что построил его без разрешения на строительство.

Он также утверждает, что ему не разрешалось строить на этой земле без предварительного разрешения владельцев соседней земли – Peel Group.

После неудачной заявки на ретроспективное планирование Ричард Гранди был вынужден все снести в ноябре 2022 года, потому что Инспекция по планированию сочла это "ненадлежащим".

Ричард Гранди говорит, что он установил забор также для безопасности своих детей, потому что его сад расположен прямо у пруда.

Он также утверждает, что команда планирования совета Болтона сказала ему, что он может посадить живую изгородь вместо забора, так как не было никаких ограничений по планированию или высоте.

По словам Фила Лейми, между ними возникло несколько "агрессивных" споров из-за живой изгороди после того, как он попросил его подстричь их до шести футов.

В 2024 году Фил Лейми сообщил, что сосед преследовал его семью.

А Гранди теперь говорит, что хочет выращивать растения, чтобы обеспечить себе "полную конфиденциальность", утверждая, что Фил Лейми установил камеры в своем саду, наблюдающие за его землей.

Также отмечается, что местным советом было предпринято несколько попыток "решить этот вопрос", но "соглашение не достигнуто".

Теперь совет определит, вызывает ли живая изгородь проблемы Филу Лейми из-за своей высоты, и следует ли принять какие-либо меры, чтобы предотвратить "повторение" этих проблем.

Напомним, что в британском городе Миддлсбро произошел необычный инцидент. Мужчина по имени Натан Б ночью похитил огромный трактор и протаранил дом Люка Л. А все потому, что владелец дома был его заклятым врагом, а также осквернил могилу родственников Натана.

Также 135-метровый контейнеровоз буквально "постучал" в дверь жителя Тронхейма. Корабль полностью сел на мель и оказался в саду Йохана Хелберга, чудом не задев его дом.