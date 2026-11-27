Чоловік у штаті Массачусетс виграв у лотерею один мільйон доларів, а через два дні його затримала Міграційна та митна правоохоронна служба США. Ймовірно, це сталося після того, як його фотографію опублікували після перемоги.

Тепер його готують до депортації, повідомляє CNN та CBS News.

Повідомляється, що чоловік, на ім'я Аріель Веласкес-Моралес більше 10 років перебував у США нелегально. Його затримали у Східному Бостоні — саме в тому районі, де він купив лотерейний білет за $10.

"Схоже, його удача закінчилася", — повідомив помічник директора ICE зі зв’язків із громадськістю Мікаха Бока.

За інформацією відомства, чоловік незаконно в'їхав до США у 2013 році через долину Ріо-Гранде у штаті Техас.

Прикордонники вручили йому повідомлення про необхідність з’явитися перед імміграційним суддею, після чого відпустили його на територію країни та надали перелік організацій, які безкоштовно надають юридичну допомогу. З того часу чоловік нелегально перебував у США.

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"У 2014 році імміграційний суддя Міністерства юстиції постановив депортувати Веласкеса-Моралеса, але він незаконно залишився в країні", — йдеться в повідомленні ICE.

Він залишатиметься під вартою ICE до моменту депортації зі США

Також невідомо, чи привернула публікація про його виграш у лотерею увагу міграційної та митної служби США (ICE). У відомстві відмовилися відповідати на це запитання ЗМІ.

Аріель Веласкес-Моралес грав у лотерею $2,000,000 50X Cashword. За інформацією представників лотереї, чоловік вирішив отримати виграш готівкою, що, дасть йому одноразову суму в розмірі 650 000 доларів до оподаткування.

Але тепер невідомо, що станеться з його виграшем після арешту та депортації.

Учасникам лотереї у штаті Массачусетс не обов’язково бути громадянами штату, щоб брати участь, але вони повинні бути віком від 21 року та перебувати на території штату на момент придбання квитка або участі в грі.

Нагадаємо, що 44-річний чоловік з Німеччини у 2005 році виграв приватний острів у Канаді у лотереї, організованій кондитерською компанією Haribo. Але тепер він продає його за 220 000 євро.

Також у Канаді жінка вирішила витратити свій виграш у лотерею на свою сім'ю, але це рішення стало фатальним для неї, бо призвело до вбивства в її особняку.