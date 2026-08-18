Подарувала гроші дітям: жінка виграла мільйони доларів у лотереї, але її отруїв власний чоловік

У Канаді жінка вирішила витратити свій виграш у лотерею на свою сім'ю, але це рішення стало фатальним для неї, бо призвело до вбивства в її особняку.

Ібі Ронкайолі було 54 роки, коли вона разом з другом виграла 7,4 мільйона доларів у канадській лотереї. Після того, як вони розділили приз, у жінки залишились 5 мільйонів доларів, відтак, Ібі вирішила витратити свій виграш на свою родину, пише Daily Star.

Жінка приховувала більшу частину своїх інвестицій від свого чоловіка, гінеколога доктора Джозефа Ронкайолі. Зокоема, вона приховала від нього, що передала приблизно 590 000 доларів синові, з яким вони проживали разом, та аналогічну суму синові від іншого батька, який жив з ними.

Ібі та Джозеф Ронкайолі жили в Онтаріо, що в Канаді Фото: Скріншот

Зрештою, вона вирішила віддати 1,4 мільйона фунтів стерлінгів третьому синові, чиє народження та існування було таємницею, включаючи двох інших дітей.

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Але коли Джозеф врешті-решт розкрив правду про те, куди зникли гроші. Після серйозної сварки, спричиненої ревнощами та образою, Джозеф отруїв свою дружину, вколовши їй знеболювальні, що призвело до її смерті.

Коли справа дійшла до суду, прокурор звинуватив Джозефа у вживанні алкоголю та неналежній поведінці в день, коли він зробив їй смертельну ін'єкцію, а також у тому, що він не викликав для неї "швидку".

Замість того, щоб звернутися до поліції після отруєння дружини, Джозеф зателефонував своєму бухгалтеру та агенту з нерухомості. Прокурори заявили, що він був розлючений тим, що Ібі витратила гроші необачно, не залишивши достатньо коштів для їх життя на пенсії.

Його команда юристів стверджувала, що Ібі боролася з наркотичною та алкогольною залежністю, що, на його думку, могло б стати "проміжною причиною" її смерті. Розтин виявив сліди від голок на її ногах і стопах, а також шість унцій алкоголю в крові.

Згодом з'ясувалося, що пара жила окремим життям в одному будинку, а жінка лікарія проводила багато часу, граючи на ігрових автоматах.

Але на суді Джозефа визнали винним у ненавмисному вбивстві у 2008 році. Під час винесення вироку головуючий суддя повідомив суд, що злочин "більше схожий на вбивство, ніж на випадкове вбивство".

"Це було навмисно, а не спонтанно", — заявив суддя.

Нагадаємо, що 24-річного коміка Сезара Гастелума вбили двоє кілерів на мотоциклі під час зйомок перед рестораном KFC у Мексиці 4 серпня.

Також в американському місті Коллінсвілл, що у штаті Оклахома, сталася моторошна трагедія. 43-річну відому інфлюенсерку у TikTok Сару Гілсон застрелили після того, як вона опублікувала відео.