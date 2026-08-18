Подарила деньги детям: женщина выиграла миллионы долларов в лотерею, но ее отравил собственный муж

В Канаде женщина решила потратить свой лотерейный выигрыш на семью, но это решение обернулось для неё трагически, так как привело к убийству в её особняке.

Иби Ронкайоли было 54 года, когда она вместе с другом выиграла 7,4 миллиона долларов в канадской лотерее. После того как они поделили приз, у женщины осталось 5 миллионов долларов, поэтому Иби решила потратить свой выигрыш на свою семью, пишет Daily Star.

Женщина скрывала большую часть своих инвестиций от своего мужа, гинеколога доктора Джозефа Ронкайоли. В частности, она скрыла от него, что передала примерно 590 000 долларов сыну, с которым они проживали вместе, и аналогичную сумму сыну от другого отца, который жил с ними.

Иби и Джозеф Ронкайоли жили в Онтарио, что в Канаде Фото: Скриншот

В конце концов, она решила отдать 1,4 миллиона фунтов стерлингов третьему сыну, чье рождение и существование были тайной, включая двух других детей.

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Но когда Джозеф наконец раскрыл правду о том, куда исчезли деньги. После серьёзной ссоры, вызванной ревностью и обидой, Джозеф отравил свою жену, введя ей обезболивающие, что привело к её смерти.

Когда дело дошло до суда, прокурор обвинил Джозефа в употреблении алкоголя и неподобающем поведении в тот день, когда он сделал ей смертельную инъекцию, а также в том, что он не вызвал для неё "скорую".

Вместо того чтобы обратиться в полицию после отравления жены, Джозеф позвонил своему бухгалтеру и агенту по недвижимости. Прокуроры заявили, что он был разъярён тем, что Иби неосмотрительно потратила деньги, не оставив достаточно средств для их жизни на пенсии.

Его команда юристов утверждала, что Иби боролась с наркотической и алкогольной зависимостью, что, по его мнению, могло бы стать "промежуточной причиной" её смерти. Вскрытие выявило следы от игл на её ногах и ступнях, а также шесть унций алкоголя в крови.

Впоследствии выяснилось, что супруги жили раздельно в одном доме, а жена врача проводила много времени, играя на игровых автоматах.

Однако на суде Джозефа признали виновным в непредумышленном убийстве, совершенном в 2008 году. При вынесении приговора председательствующий судья заявил суду, что это преступление "больше похоже на убийство, чем на случайное убийство".

"Это было сделано намеренно, а не спонтанно", — заявил судья.

Напомним, что 24-летнего комика Сезара Гастелума убили двое киллеров на мотоцикле во время съемок возле ресторана KFC в Мексике 4 августа.

Кроме того, в американском городе Коллинсвилл, расположенном в штате Оклахома, произошла ужасная трагедия. 43-летнюю известную инфлюенсершу в TikTok Сару Гилсон застрелили после того, как она опубликовала видео.