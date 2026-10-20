Чоловік виграв приватний острів у лотерею, а тепер продає його: яка ціна

44-річний чоловік з Німеччини у 2005 році виграв приватний острів у Канаді у лотереї, організованій кондитерською компанією Haribo. Але тепер він продає його за 220 000 євро.

Маттіас Росса з Каль-на-Майні розповів, що за островом доглядали його батьки, але тепер їм важко це робити, пише видання Bild.

Острів розташований на озері Бек-Лейк, приблизно за 30 хвилин від невеликого містечка Шелберн в канадській провінції Нова Шотландія. Тож туди не так просто потрапити: після перельоту через Атлантику, перед тим, як вирушити на човні до віддаленого острова, доведеться довго їхати канадськими лісами.

Острів на озері Бек-Лейк в Канаді Фото: Скриншот

Які умови є на острові

З роками острів перетворилися на справжній сімейний проєкт чоловіка. Там було побудовано дерев'яну хатину площею 85 квадратних метрів. Але там немає жодної розкоші. Вода подається безпосередньо з озера, а електроенергія є за рахунок роботи сонячних панелей та генератора. Також там є компостний туалет. Протягом останніх 21 років чоловік проводив кілька тижнів на своєму приватному острові раз на рік.

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Острів має площу близько 6,5 гектарів, що приблизно дорівнює розміру дев'яти футбольних полів. Окрім хатини, на території також є сарай, невеликий пірс і два човни.

Чому острів продають

Тривалий час батьки чоловіка витрачали багато часу на його утримання та регулярно проводили там кілька місяців.

"Вони підтримували все в хорошому стані та вкладали в це багато праці", – розповів він.

Але тепер вони вдвох не мають змоги вирушати в далеку подорож до канадської дикої природи.

Крім того, є постійні витрати.

"Канада стягує щорічний податок на нерухомість у розмірі 2500 євро", — розповідає він.

Авіаквитки та оренда автомобілів — це додаткові витрати. Тому острів від Haribo тепер продається.

Нагадаємо, що в Італії з молотка продають приватний острів Санта-Марія біля узбережжя Сицилії за 15 мільйонів євро. Його площа становить близько 11,5 гектара. На ній розмістилася розкішна нерухомість та історичні пам'ятки, але об'єкт має ряд інших мінусів.

Також замок Вольфсбруннен, розташований у комуні Майнхард на півночі федеральної землі Гессен у Німеччині, виставлено на продаж. За цю ексклюзивну нерухомість просять понад 11 млн євро.