Райський куточок на Сицилії: в Італії виставили на продаж приватний острів за 15 мільйонів євро

В Італії з молотка продають приватний острів Санта-Марія біля узбережжя Сицилії за 15 мільйонів євро. Його площа становить близько 11,5 гектара. На ній розмістилася розкішна нерухомість та історичні пам'ятки, але об'єкт має ряд інших мінусів.

У старовинна вілла розташована в мальовничій лагуні Станьоне біля західного узбережжя Сицилії, шукає нового власника. Острів розташований між містами Трапані та Марсала, лише за 500 метрів. Дістатися туди на човні можна всього за 15–30 хвилин, пише видання BILD.

Що є на території острова?

Площа острова становить близько 11,5 гектара. На ній знаходиться нерухомість та історичні пам'ятки.

"На мальовничому острові розташована вілла площею 400 квадратних метрів, виконана в стилі "Прекрасної епохи" (Belle Époque). Крім того, тут є невелика каплиця XVI століття, житлові приміщення для обслуговчого персоналу та притулок для тварин — наприклад, ослів, яких можна тут утримувати", — розповів представник агентства Vladi Private Islands, що займається продажем об'єкта.

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Приватний острів продають в Італії Фото: Скріншот

Чому розкішну віллу виставили на продаж?

Стартова ціна нерухомостів становить 15 мільйонів євро, але кінцева вартість буде залежати від торгу. Наразі об'єкт належить родині Манцо, яка вже намагалася продати його у 2019 році за 17 мільйонів євро. Але тоді це викликало резонанс у суспільстві, адже екологи побоювалися, що новий господар може розгорнути масштабне будівництво туристичного курорту.

Крім того, життя на острові має свої специфічні недоліки:

Електрику доводиться отримувати за допомогою генератора, а для побутових потреб використовувати зібрану дощову воду

Також глибина води навколо Санта-Марії становить лише близько 1,5 метра, тому пришвартувати великі яхти біля берега фізично неможливо.

Але незважаючи на все острів лишається унікальною пропозицією на ринку елітної нерухомості в Європі. Також новому власнику доведеться шукати баланс між збереженням історичної, екологічної спадщини цієї території й облаштуванням комфортного життя подалі від цивілізації.

Нагадаємо, що замок Вольфсбруннен, розташований у комуні Майнхард на півночі федеральної землі Гессен у Німеччині, виставлено на продаж. За цю ексклюзивну нерухомість просять понад 11 млн євро.

Крім того, блогерка взялася за ремонт занедбаного будинку в Італії, де вже давно ніхто не мешкав.