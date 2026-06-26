Райский уголок на Сицилии: в Италии выставлен на продажу частный остров за 15 миллионов евро

В Италии с молотка продают частный остров Санта-Мария у побережья Сицилии за 15 миллионов евро. Его площадь составляет около 11,5 гектара. На ней расположены роскошная недвижимость и исторические памятники, но у объекта есть ряд других минусов.

Старинная вилла, расположенная в живописной лагуне Станьоне у западного побережья Сицилии, ищет нового владельца. Остров находится между городами Трапани и Марсала, всего в 500 метрах. Добраться туда на лодке можно всего за 15–30 минут, пишет издание BILD.

Что есть на территории острова?

Площадь острова составляет около 11,5 гектаров. На ней расположены объекты недвижимости и исторические памятники.

"На живописном острове расположена вилла площадью 400 квадратных метров, выполненная в стиле "Прекрасной эпохи" (Belle Époque). Кроме того, здесь есть небольшая часовня XVI века, жилые помещения для обслуживающего персонала и приют для животных — например, ослов, которых можно здесь содержать", — рассказал представитель агентства Vladi Private Islands, занимающегося продажей объекта.

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В Италии продается частный остров Фото: Скриншот

Почему роскошную виллу выставили на продажу?

Стартовая цена недвижимости составляет 15 миллионов евро, но окончательная стоимость будет зависеть от результатов торгов. В настоящее время объект принадлежит семье Манцо, которая уже пыталась продать его в 2019 году за 17 миллионов евро. Но тогда это вызвало резонанс в обществе, ведь экологи опасались, что новый владелец может развернуть масштабное строительство туристического курорта.

Кроме того, жизнь на острове имеет свои специфические недостатки:

Электричество приходится вырабатывать с помощью генератора, а для бытовых нужд использовать собранную дождевую воду

Кроме того, глубина воды вокруг Санта-Марии составляет всего около 1,5 метра, поэтому пришвартовать крупные яхты у берега физически невозможно.

Но, несмотря ни на что, остров остается уникальным предложением на рынке элитной недвижимости в Европе. Кроме того, новому владельцу придётся найти баланс между сохранением исторического и экологического наследия этой территории и созданием комфортных условий для жизни вдали от цивилизации.

Напомним, что замок Вольфсбруннен, расположенный в коммуне Майнхард на севере федеральной земли Гессен в Германии, выставлен на продажу. За эту эксклюзивную недвижимость просят более 11 млн евро.

Кроме того, блогерша взялась за ремонт заброшенного дома в Италии, в котором уже давно никто не жил.