Мужчина выиграл частный остров в лотерею, а теперь продает его: какова цена

44-летний мужчина из Германии в 2005 году выиграл частный остров в Канаде в лотерее, организованной кондитерской компанией Haribo. Но теперь он продает его за 220 000 евро.

Маттиас Росса из Каль-на-Майни рассказал, что за островом ухаживали его родители, но теперь им трудно это делать, пишет издание Bild.

Остров расположен на озере Бек-Лейк, примерно в 30 минутах езды от небольшого городка Шелберн в канадской провинции Новая Шотландия. Поэтому добраться туда не так просто: после перелёта через Атлантику, прежде чем отправиться на лодке к отдалённому острову, придётся долго ехать по канадским лесам.

Остров на озере Бек-Лейк в Канаде Фото: Скриншот

Какие условия на острове

С годами остров превратился в настоящий семейный проект мужчины. Там была построена деревянная хижина площадью 85 квадратных метров. Но там нет ни капли роскоши. Вода поступает непосредственно из озера, а электроэнергия обеспечивается за счет работы солнечных панелей и генератора. Также там есть компостный туалет. В течение последних 21 года мужчина проводил несколько недель на своём частном острове раз в год.

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Площадь острова составляет около 6,5 гектаров, что примерно равно размеру девяти футбольных полей. Помимо хижины, на территории также есть сарай, небольшой пирс и две лодки.

Почему остров продают

Долгое время родители мужа тратили много времени на его содержание и регулярно проводили там по несколько месяцев.

"Они поддерживали всё в хорошем состоянии и вкладывали в это много труда", — рассказал он.

Но теперь они вдвоём не могут отправиться в далёкое путешествие по канадской дикой природе.

Кроме того, есть постоянные расходы.

"Канада взимает ежегодный налог на недвижимость в размере 2500 евро", — рассказывает он.

Авиабилеты и аренда автомобилей — это дополнительные расходы. Поэтому остров от Haribo теперь выставлен на продажу.

Напомним, что в Италии с молотка продают частный остров Санта-Мария у побережья Сицилии за 15 миллионов евро. Его площадь составляет около 11,5 гектаров. На ней расположены роскошная недвижимость и исторические памятники, но у объекта есть ряд других минусов.

Кроме того, на продажу выставлен замок Вольфсбруннен, расположенный в коммуне Майнхард на севере федеральной земли Гессен в Германии. За эту эксклюзивную недвижимость просят более 11 млн евро.