Близько, та не вкусиш: відео з методом захисту ялинки від кішки розсмішило мережу
Напередодні різдвяних та новорічних свят власники котів уже ламають голову над тим, як захистити ялинки від нападів своїх пухнастих улюбленців.
У TikTok з’явився навіть цілий розділ під назвою "Як захистити новорічну ялинку від котів" (Cómo Protejer El Árbol De Navidad De Los Gatos), і деякі відео звідти буквально стали вірусними, набираючи сотні тисяч переглядів.
Зокрема, одним із найпопулярніших став допис, на якому ялинка закрита прозорими пластиковими екранами, а кішка з жалем дивиться на блискучі вогники ялинки, до якої не може дотягнутися, як і, наприклад, погризти мішуру.
"Можна прибрати ялинку, але не новорічний настрій", — йдеться у підписі.
Як захистити ялинку від кішки та інших домашніх тварин
Насправді захистити ялинку від пухнастого агресора досить просто:
- Закріпіть ялинку. Надійна підставка та кріплення до стіни не дадуть кішці перекинути ялинку, якщо вона вирішить полазити по ній.
- Приберіть дроти. Кішки, які гризуть електричні кабелі, можуть серйозно постраждати.
- Відмовтеся від мішури. Якщо кішка проковтне блискучі стрічки, це може призвести до небезпечної закупорки кишечника.
- Спробуйте встановити бар’єр. Прозора огорожа може відлякати цікавих котів, дозволяючи при цьому всім насолоджуватися вогнями.
- Запропонуйте кращі розваги. Котячі будиночки, іграшки та ігри дадуть вашому маленькому бешкетнику ще одне заняття.
У соцмережах також пропонують розмістити навколо ялинки лежанку-тунель, щоб тварина не надто цікавилася деревом, розкидати внизу пластикові "їжаки", що зробить наближення до ялинки некомфортним для лап тварини, або придумати інші бар’єри.
Нагадаємо, у Києві почали встановлювати головну ялинку країни.
Також повідомлялося, що Меланія Трамп ефектно повторила свій образ біля ялинки через 7 років.