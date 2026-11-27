Напередодні різдвяних та новорічних свят власники котів уже ламають голову над тим, як захистити ялинки від нападів своїх пухнастих улюбленців.

У TikTok з’явився навіть цілий розділ під назвою "Як захистити новорічну ялинку від котів" (Cómo Protejer El Árbol De Navidad De Los Gatos), і деякі відео звідти буквально стали вірусними, набираючи сотні тисяч переглядів.

Зокрема, одним із найпопулярніших став допис, на якому ялинка закрита прозорими пластиковими екранами, а кішка з жалем дивиться на блискучі вогники ялинки, до якої не може дотягнутися, як і, наприклад, погризти мішуру.

"Можна прибрати ялинку, але не новорічний настрій", — йдеться у підписі.

Як захистити ялинку від кішки та інших домашніх тварин

Насправді захистити ялинку від пухнастого агресора досить просто:

Закріпіть ялинку. Надійна підставка та кріплення до стіни не дадуть кішці перекинути ялинку, якщо вона вирішить полазити по ній.

Приберіть дроти. Кішки, які гризуть електричні кабелі, можуть серйозно постраждати.

Відмовтеся від мішури. Якщо кішка проковтне блискучі стрічки, це може призвести до небезпечної закупорки кишечника.

Спробуйте встановити бар’єр. Прозора огорожа може відлякати цікавих котів, дозволяючи при цьому всім насолоджуватися вогнями.

Запропонуйте кращі розваги. Котячі будиночки, іграшки та ігри дадуть вашому маленькому бешкетнику ще одне заняття.

Відео дня

У соцмережах також пропонують розмістити навколо ялинки лежанку-тунель, щоб тварина не надто цікавилася деревом, розкидати внизу пластикові "їжаки", що зробить наближення до ялинки некомфортним для лап тварини, або придумати інші бар’єри.

Фото: Скриншот видео

Фото: TikTok

Фото: TikTok

Нагадаємо, у Києві почали встановлювати головну ялинку країни.

Також повідомлялося, що Меланія Трамп ефектно повторила свій образ біля ялинки через 7 років.