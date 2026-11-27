Близко, да не укусишь: видео с методом защиты елки от кошки рассмешило сеть
В преддверии рождественских и новогодних праздников владельцы кошек уже ломают головы, как защитить елочки от атак своих пушистых любимцев.
В TikTok появился даже целый раздел под названием "Как защитить новогоднюю елку от кошек" (Cómo Protejer El Árbol De Navidad De Los Gatos), и некоторые видео оттуда буквально стали вирусными, набирая сотни тысяч просмотров.
В частности, одной из самых популярных стала запись, на которой елка закрыта прозрачными пластиковыми экранами, а кошка с сожалением смотрит на сверкающие огни елки, к которой не может дотянуться, как и, например, пожевать мишуру.
"Можно убрать елку, но не новогоднее настроение", — говорится в подписи.
Как защитить елку от кошки и других домашних животных
На самом деле защитить елку от пушистого агрессора довольно просто:
- Закрепите елку. Надежная подставка и крепление к стене не дадут кошке опрокинуть дерево, если она решит по нему полазить.
- Спрячьте провода. Кошки, которые грызут электрические кабели, могут серьезно пострадать.
- Откажитесь от мишуры. Если кошка проглотит блестящие ленты, это может привести к опасной закупорке кишечника.
- Попробуйте установить барьер. Прозрачный забор может отпугнуть любопытных лап, позволяя при этом всем наслаждаться огнями.
- Предложите лучшие развлечения. Кошачьи домики, игрушки и игры дадут вашему маленькому проказнику еще одно занятие.
В соцсетях еще предлагают разместить вокруг елки лежанку-тонель, чтобы животное не особо интересовалось деревом, разбросать внизу пластиковые "ежи", что сделает приближение к елке некомфортным для лап животного, или придумать другие барьеры.
Напомним, в Киеве начали монтировать главную елку страны.
Также сообщалось, что Мелания Трамп эффектно повторила образ у елки спустя 7 лет.