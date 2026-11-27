В преддверии рождественских и новогодних праздников владельцы кошек уже ломают головы, как защитить елочки от атак своих пушистых любимцев.

В TikTok появился даже целый раздел под названием "Как защитить новогоднюю елку от кошек" (Cómo Protejer El Árbol De Navidad De Los Gatos), и некоторые видео оттуда буквально стали вирусными, набирая сотни тысяч просмотров.

В частности, одной из самых популярных стала запись, на которой елка закрыта прозрачными пластиковыми экранами, а кошка с сожалением смотрит на сверкающие огни елки, к которой не может дотянуться, как и, например, пожевать мишуру.

"Можно убрать елку, но не новогоднее настроение", — говорится в подписи.

Как защитить елку от кошки и других домашних животных

На самом деле защитить елку от пушистого агрессора довольно просто:

Закрепите елку. Надежная подставка и крепление к стене не дадут кошке опрокинуть дерево, если она решит по нему полазить.

Спрячьте провода. Кошки, которые грызут электрические кабели, могут серьезно пострадать.

Откажитесь от мишуры. Если кошка проглотит блестящие ленты, это может привести к опасной закупорке кишечника.

Попробуйте установить барьер. Прозрачный забор может отпугнуть любопытных лап, позволяя при этом всем наслаждаться огнями.

Предложите лучшие развлечения. Кошачьи домики, игрушки и игры дадут вашему маленькому проказнику еще одно занятие.

Видео дня

В соцсетях еще предлагают разместить вокруг елки лежанку-тонель, чтобы животное не особо интересовалось деревом, разбросать внизу пластиковые "ежи", что сделает приближение к елке некомфортным для лап животного, или придумать другие барьеры.

Фото: Скриншот видео

Фото: TikTok

Фото: TikTok

Напомним, в Киеве начали монтировать главную елку страны.

Также сообщалось, что Мелания Трамп эффектно повторила образ у елки спустя 7 лет.