Мелания Трамп повторила легендарный образ спустя семь лет после того, как впервые появилась в нём на Рождество. Первая леди США достала из гардероба любимую вещь, ведь началась подготовка к праздникам. Поэтому она надела своё любимое красное пальто.

Мелания Трамп окунулась в атмосферу праздника, встречая главную рождественскую ёлку Белого дома. Для этого события она выбрала дизайнерское пальто, которое уже носила во время своего первого срока в должности первой леди. Об этом сообщает HELLO! Magazine.

Как выглядела Трамп

23 ноября 56-летняя Мелания появилась в пальто в красно-белую клетку от Gabriela Hearst, дополнив этот эффектный образ туфлями-лодочками бордового цвета с заостренными носками.

Мелания Трамп в праздничном наряде Фото: Instagram Мелания Трамп в праздничном наряде Фото: Instagram

Улыбаясь рядом с телегой, на которой везли высокое хвойное дерево, Мелания выглядела так, будто уже полностью готова к рождественскому сезону. Те, кто следит за её стилем, могли узнать этот наряд: она уже надевала это пальто на церемонию зажжения огней на Национальной рождественской ёлке в декабре 2019 года.

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Мелания Трамп в 2019 году Фото: Instagram

Благодаря крупному клетчатому узору, двубортному крою и поясу в тон пальто Мелании придало яркие праздничные краски на территории Белого дома.

Бордовые туфли гармонично сочетались с насыщенными красными оттенками пальто, а светлые пряди волос Мелании ниспадали на плечи мягкими волнами. Розовая помада и нежный макияж глаз дополняли праздничный образ.

Во время этого мероприятия Мелания также выступила с кратким праздничным приветствием. Отвечая на вопрос, за что она благодарна, она сказала: "Это прекрасная ёлка. Я благодарна за семью, за здоровье и желаю всем счастливого Рождества".

Как выглядела Мелания Трамп Фото: Instagram Как выглядела Мелания Трамп Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Мелания Трамп раскрыла подробности своего брака с Дональдом и призналась, что муж считает её "трудным" человеком, поскольку она всегда говорит ему правду. Первая леди отметила, что не относится к числу "подхалимов" президента.

Кстати, психолог заявила, что Дональд боится свою жену Меланию. Брак пары оказался на грани.

Кроме того, в сети стало вирусным видео, на котором видно, как во время подписания документа Дональд Трамп сделал замечание своей жене. Передавая ей ручку для подписи, президент заявил: "Не знаю вообще, имеет ли её подпись какое-то значение".