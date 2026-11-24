Меланія Трамп повторила легендарний образ через сім років після першої появи в ньому на Різдво. Перша леді США дістала з гардероба улюблену річ, адже почалася підготовка до свят. Тому вона одягла своє улюблене червоне пальто.

Меланія Трамп поринула в атмосферу свята, зустрічаючи головну різдвяну ялинку Білого дому. Для цієї події вона обрала дизайнерське пальто, яке вже носила під час свого першого терміну на посаді першої леді. Про це повідомляє HELLO! Magazine.

Як виглядала Трамп

23 листопада 56-річна Меланія з’явилася в пальті в червоно-білу клітинку від Gabriela Hearst, доповнивши цей ефектний образ туфлями-човниками бордового кольору із загостреними носками.

Меланія Трамп у святковому образі Фото: Instagram Меланія Трамп у святковому образі Фото: Instagram

Усміхаючись поруч із возом, на якому везли високе хвойне дерево, Меланія виглядала так, ніби вже повністю готова до різдвяного сезону. Ті, хто стежить за її стилем, могли впізнати це вбрання: вона вже одягала це пальто на церемонію запалювання вогнів на Національній різдвяній ялинці в грудні 2019 року.

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Меланія Трамп у 2019 році Фото: Instagram

Завдяки великому картатому візерунку, двобортному крою та поясу в тон, пальто Меланії додало яскравих святкових барв на території Білого дому.

Бордові туфлі гармоніювали з насиченими червоними відтінками пальта, а світлі пасма волосся Меланії спадали на плечі м’якими хвилями. Рожева помада та делікатний макіяж очей завершували святковий образ.

Під час цієї події Меланія також виголосила коротке святкове привітання. Відповідаючи на запитання, за що вона вдячна, вона сказала: "Це прекрасна ялинка. Я вдячна за сім’ю, за здоров’я і бажаю всім щасливого Різдва".

Як виглядала Меланія Трамп Фото: Instagram Як виглядала Меланія Трамп Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

Меланія Трамп розкрила подробиці свого шлюбу із Дональдом і зізналась, що чоловік вважає її "важкою" людиною, оскільки вона говорить йому завжди правду. Перша леді зазначила, що вона не входить до числа "підлабузників" президента.

До речі, психологиня заявила, що Дональд боїться свою дружину Меланію. Шлюб пари опинився на межі.

Крім того, у мережі завірусилось відео, як під час підписання документу Дональд Трамп дорікнув своїй дружині. Передаючи їй ручку на підпис, президент заявив: "Не знаю взагалі, чи її підпис має якесь значення".