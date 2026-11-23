Меланія Трамп розкрила подробиці свого шлюбу із Дональдом і зізналась, що чоловік вважає її "важкою" людиною, оскільки вона говорить йому завжди правду. Перша леді зазначила, що вона не входить до числа "підлабузників" президента.

Про це перша леді США заговорила у фрагменті нового документального серіалу під назвою "Меланія: Серіал" ("Melania: The Series"). Дружина президента натякнула, що періодична розлука з чоловіком є ​​необхідною умовою для збереження їхнього шлюбу. Про це повідомляє Yahoo.

Які стосунки у Трампів

Останнім часом Меланія стала значно рідше з’являтися на публіці разом із Дональдом. Це породило численні чутки про стан їхнього подружнього життя, особливо на тлі повідомлень про те, що вона і Трамп дедалі більше віддаляються одне від одного.

У фрагменті стрічки "Меланія: Серіал" дружина американського лідера зізналась, що змушена говорити Трампу тільки правду, оскільки навряд чи хтось інший наважиться це зробити.

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Коли Трампа запитали, хто з них є "складнішим" партнером у шлюбі, він зауважив, що з ним насправді "дуже легко ладнати — набагато легше, ніж може здатися публіці". Водночас Дональд наголосив, що Меланія "цілком складніша за нього".

У відповідь Меланія зазначила, що президент оточує себе людьми, які "бездумно погоджуються з усім", що він каже, — і саме це змушує її іноді бути "важкою".

"Він каже: "О, вона така складна", — але я просто кажу йому правду… Мені здається, що навколо нього забагато людей, які завжди кажуть "так" — це нездорова ситуація", — пояснила перша леді.

Також Меланія заявила, що її незалежність є одним із секретів успішних стосунків.

"Не можна проводити з людиною час безперервно. Я вважаю, що самотність — це дуже важливо", — наголосила Трамп.

Вона додала, що важливо дозволяти партнеру бути "самим собою, отримувати задоволення від того, що він робить", а не "перевантажувати його своєю присутністю чи постійними докорами".

Дональд Трамп із Меланією Фото: Instagram

Нагадаємо, раніше Фокус писав, що:

У мережі завірусилось відео, як під час підписання документу Дональд Трамп дорікнув своїй дружині. Передаючи їй ручку на підпис, президент заявив: "Не знаю взагалі, чи її підпис має якесь значення".

Меланія Трамп продемонструвала вишуканий стиль. Перша леді США вийшла у світ після чуток, що в її стосунках із Дональдом не все гаразд.

До речі, психологиня заявила, що Дональд боїться свою дружину Меланію. Шлюб пари опинився на межі.