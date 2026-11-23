Мелания Трамп раскрыла подробности своего брака с Дональдом и призналась, что муж считает её "сложным" человеком, поскольку она всегда говорит ему правду. Первая леди отметила, что она не входит в число "подхалимов" президента.

Об этом первая леди США рассказала в отрывке из нового документального сериала под названием "Мелания: Сериал" ("Melania: The Series"). Супруга президента намекнула, что периодическая разлука с мужем является необходимым условием для сохранения их брака. Об этом сообщает Yahoo.

Какие отношения у Трампов

В последнее время Мелания стала значительно реже появляться на публике вместе с Дональдом. Это породило многочисленные слухи о состоянии их супружеской жизни, особенно на фоне сообщений о том, что она и Трамп всё больше отдаляются друг от друга.

В отрывке из фильма "Мелания: сериал" супруга американского лидера призналась, что вынуждена говорить Трампу только правду, поскольку вряд ли кто-то другой решится на это.

Видео дня

Когда Трампа спросили, кто из них является "более сложным" партнером в браке, он заметил, что с ним на самом деле "очень легко ладить — гораздо легче, чем может показаться общественности". В то же время Дональд подчеркнул, что Мелания "гораздо сложнее, чем он".

В ответ Мелания отметила, что президент окружает себя людьми, которые "бездумно соглашаются со всем", что он говорит, — и именно это заставляет её иногда быть "жесткой".

"Он говорит: „О, она такая сложная“, — но я просто говорю ему правду… Мне кажется, что вокруг него слишком много людей, которые всегда говорят „да“ — это нездоровая ситуация", — пояснила первая леди.

Кроме того, Мелания заявила, что её независимость — один из секретов успешных отношений.

"Нельзя постоянно проводить время с кем-то. Я считаю, что одиночество — это очень важно", — подчеркнула Трамп.

Она добавила, что важно позволять партнеру быть "самим собой, получать удовольствие от того, что он делает", а не "перегружать его своим присутствием или постоянными упреками".

Дональд Трамп с Меланией Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

В сети стало вирусным видео, на котором видно, как во время подписания документа Дональд Трамп сделал замечание своей супруге. Передавая ей ручку для подписи, президент заявил: "Не знаю вообще, имеет ли её подпись какое-то значение".

Мелания Трамп продемонстрировала изысканный стиль. Первая леди США появилась на публике после слухов о том, что в её отношениях с Дональдом не всё гладко.

Кстати, психолог заявила, что Дональд боится свою жену Меланию. Брак пары оказался на грани разрыва.