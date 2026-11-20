Мелания Трамп продемонстрировала изысканный стиль на премьере сериала о себе "Мелания: Сериал" в Нью-Йорке. Первая леди США вышла в свет после слухов, что в ее отношениях с Дональдом не все хорошо, ведь в последние месяцы женщину не видели рядом с мужем во время многих его деловых поездок.

Первая леди оказалась в центре внимания в зале Элис Талли в Линкольн-центре, появившись в черном дизайнерском образе. Соответствующие кадры обнародовали в Instagram. Подробнее – расскажет Фокус.

Как выглядела жена Трампа

Для появления на публике Мелания выбрала кружевное платье от бренда Dolce&Gabbana. Первая леди блестяще доказала, что нежное кружево, бархатный жакет и обнажающий ногу высокий разрез — идеальное сочетание для незабываемого выхода в свет.

Кружевное платье длины миди выполнено в классическом черном цвете. Эта обжатая модель без рукавов имеет тонкие бретели и вырез в форме сердца, украшенный кружевом с фестончатым краем.

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Поверх основания платья наложено прозрачное кружево с цветочным узором, переходящее в высокий боковой разрез, эффектно открывающий ногу.

Мелания Трамп в кружевном платье Фото: Instagram Мелания Трамп в кружевном платье Фото: Instagram

На плечи Мелания накинула черный бархатный жакет Dolce&Gabbana (модель Turlington). Завершали монохромный образ туфли-лодочки Christian Louboutin Kate 100 с заостренными носками.

Кроме этого, команда стилистов создала для первой леди эффектный голливудский макияж: выразительные глаза в технике smoky eyes, четко очерченные брови, бронзовые акценты на скулах и губы нежно-розового оттенка с глянцевым блеском.

Позируя на камеру, Мелания непринужденно держала руки возле бедер. Она выглядела уверенно, сохраняя безупречную осанку, и дарила фотографам яркую, теплую улыбку.

Мелания Трамп на премьере сериала о себе Фото: Instagram

Напомним, ранее Фокус писал, что:

Психологиня заявила, что Дональд Трамп опасается свою супругу Меланию. Брак пары оказался на грани.

В сети завирусилось видео, как при подписании документа Дональд Трамп упрекнул свою жену. Передавая ей ручку на подпись, президент заявил: "Не знаю вообще, имеет ли ее подпись какое-либо значение".

Кроме того, президент США оказался в неудобном положении после того, как его супруга Мелания показательно уклонилась от поцелуя мужа. Папарацци успели поймать этот момент на камеру.